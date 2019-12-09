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9 декабря • обновлено в 20:53
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Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

1.7т
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10 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День прав человека, Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии и Международный день прав животных.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день
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День прав человека

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

Нобелевский день

Нобелевский день (Nobeldagen) — церемония вручения одной из самых престижных международных наград — Нобелевской премии (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize), которая проходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием, как самое почетное гражданское отличие.

Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

Международный день прав животных

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

Приметы 10 декабря

  • Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

  • Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

  • Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.

  • Багряная заря – к сильному ветру.

  • Коровы сопят и фыркают – к морозу.

  • Если на лучине много нагара – будет холодно.

  • Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

  • Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 10 декабря

  • Нельзя что-либо вязать или шить.

  • Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных.

Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

Родились 10 декабря

1964 — Таисия Повалий, украинская эстрадная певица.

1972 — Брайан Молко, вокалист и гитарист британской рок-группы "Placebo".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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