Приметы и праздники 10 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

10 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День прав человека, Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии и Международный день прав животных.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День прав человека

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Нобелевский день

Нобелевский день (Nobeldagen) — церемония вручения одной из самых престижных международных наград — Нобелевской премии (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize), которая проходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием, как самое почетное гражданское отличие.

Международный день прав животных

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

Приметы 10 декабря

Если на рассвете стать лицом к северному ветру, то все печали и беды уйдут.

Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Дым из трубы поднимается столбом – к похолоданию, слетается вниз – к потеплению.

Багряная заря – к сильному ветру.

Коровы сопят и фыркают – к морозу.

Если на лучине много нагара – будет холодно.

Лес сильно шумит или воробьи весело чирикают – к потеплению.

Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

Что нельзя делать 10 декабря

Нельзя что-либо вязать или шить.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных.

Родились 10 декабря

1964 — Таисия Повалий, украинская эстрадная певица.

1972 — Брайан Молко, вокалист и гитарист британской рок-группы "Placebo".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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