Праздник иконы Божией Матери "Милостивая": что под запретом

25 ноября православные верующие празднуют Память иконы Божией Матери "Милостивая".

Эта икона изображает Богородицу, умоляющей Господа о спасении христиан. OBOZREVATEL расскажет об истории, традициях праздника и запретах, связанных с иконой.

День иконы Божией Матери "Милостивая": история

По преданию, икона Божией Матери "Милостивая" была написана самим евангелистом Лукой. А Киккской икону называют благодаря названию горы на Кипре – Киккос. Сначала святой образ был передан апостолом в Египет, где и хранился до X века. Однако после гонения на христиан, в 980 году, икону передали в Царьград, где она пробыла до XII века.

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Благодаря молитве Милостивой иконе Божией Матери была исцелена от неизлечимой болезни дочь императора Византии Алексия Комнена. В то время в Царьград прибыл правитель Кипра Мануил Вутомит, планируя попросить у императора образ для монастыря на горе Киккос.

Император Алексий дал свое согласие, и его дочь чудом излечилась. Тогда император пожалел и передумал отдавать икону монастырю, в результате чего сам оказался болен.

Император Византии Алексей Комнин. Портрет из греческого манускрипта kulturologia.ru

В сновидении императору явилась Богородица, повелев немедленно отправить икону на Кипр. Император решил оставить себе точный список с иконы и снарядил корабль.

День иконы Божией Матери "Милостивая": обычаи

Перед иконой Пресвятой Богородицы "Милостивой" православные христиане молятся 25 ноября. В этот день можно пойти в храм и помолиться Божией Матери.

Верующие просят об укреплении в нуждах и печалях, об исцелении от головной боли, кровотечения, бесплодия и даровании чадородия, об исцелении парализованных и в семейных скорбях и даже об избавлении от засухи.

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Говорят, икона Божией Матери "Милостивая" помогает даже иноверцам, которые с молитвой обращаются к Богородице.

Икона Божией Матери "Милостивая": запреты

Лики Богоматери и Богомладенца на иконе "Милостивая" по установленному в древности обычаю закрыты плотным покровом, который никогда не снимается. По сохранившемуся на Кипре преданию, осмелившийся приоткрыть пелену может ослепнуть. Даже когда монахи меняют покров на новый, они выносят икону из храма, обращая его ликами к небу.

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Икона Божией Матери "Милостивая": молитва

Тропарь

Тропарь Притецем, людие, со дерзновением к Милостивой Царице Богородице, и умиленно воззовем к Ней: ниспосли, Владычице, милости Твоя богатыя, сохраняя во здравии и благоденствии грешныя рабы Твоя. Болящия исцели, скорбящия утеши и бедствующим помози. И сподоби нас, Премилостивая, благочестно житие сие земное скончати, христианскую непостыдную кончину получите и Небесное Царствие унаследовати. Град наш избави от всякаго злаго обстояния, ограждая Твоим Милостивым заступлением. Мирови мир даруй и спасение душам нашим испроси.

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