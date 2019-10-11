Покров Пресвятой Богородицы: что делать для привлечения любви

В понедельник, 14 октября, православные христиане будут отмечать религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы. В народе его называют девичьим днем и порой свадеб. Известно, что в этот день нужно обязательно пойти в церковь и попросить у Девы Марии о светлом чувстве любви и счастливых отношениях.

Накануне праздника OBOZREVATEL подготовил информацию об традициях, которых девушки и женщины придерживались, чтобы привлечь в жизнь любовь и сохранить в доме благосостояние и согласие.

На праздник Покров нужно просить о женском счастье

Что делать на Покров незамужним – традиции, обряды

Прося о замужестве во время молитвы у иконы Богородицы, стоит говорить такие слова: "Святая Покровушка, покрой мне головушку", "Мать-Покровушка, покрой землю сырую и меня молодую".

Кроме того, девушки, желающие найти себе пару и выйти замуж, должны были завязать свой рушнык на икону Покрова Богоматери. Ранее считалось, что его девушка должна была вышить самостоятельно, ведь таким образом она вышивала свою судьбу и счастливое будущее.

В народе верят, что на праздник Покрова одинокие девушки должны поздравить с праздником пару, которую считают образцом счастливой супружеской жизни. Этой семье следует подарить цветы или угостить их собственноручно приготовленной пищей.

На Покров незамужним девушкам нужно поставить в доме букет красных хризантем

Для чего женщинам нужен букет красных хризантем на Покров

Еще одним действенным символом, который привлечет любовь в жизнь, являются красные хризантемы. Люди верят, что именно эти цветы обладают энергетикой, которая дарит душевное спокойствие, улучшает настроение и приносит взаимную любовь.

Так, на праздник Покрова принято собирать, либо покупать букет красных хризантем и ставить его в доме. Для тех женщин, которые уже в паре или замужем, эти цветы принесут покой и благополучие в семье.

Незамужним же стоит дождаться, пока цветы засохнут, собрать их лепестки в собственноручно сшитый мешочек и перевязать его красной лентой. Такой талисман поможет одиноким девушкам привлечь в жизни чистое и светлое чувство любви.

Ранее OBOZREVATEL сообщал в том, какой будет погода в понедельник, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!