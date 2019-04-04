Песах-2019: когда отмечают и традиции еврейской Пасхи

Песах, или Пасха является самым древним еврейским праздником. Он связан с одним из самых важных событий в еврейской истории - Исходом из египетского 400-летнего рабства около 3300 лет назад.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об истории этого праздника, а также когда его отмечают в 2019 году.

Еврейский народ прибыл в Египет, как одна небольшая семья, чтобы жить в мире и доброте с египтянами. Но, с каждым годом их становилось все больше, и правительство Египта было недовольно этим. В результате, египтяне сделали евреев своими рабами и относились к ним с особой жестокостью.

Чтобы освободить евреев Бог послал на египтян 10 казней: превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и, наконец, гибель первенцев.

Накануне последней казни, поражения первенцев, евреи помазали свои дома кровью ягнят, чтобы Бог прошел мимо и не убил их детей. После этого египтяне отпустили их из рабства, но в покое не оставили. Они гнались за ними, пока те, при помощи Моисея не пересекли Красное море.

Название Песах можно трактовать, как "переход". Этот праздник длится семь дней с 15-го по 21-е число весеннего месяца нисана.

Когда еврейская Пасха в 2019 году

Еврейская Пасха в 2019 году приходится на период с вечера пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.

Традиции еврейской Пасхи

Отмечать Песах начинают вечером 14 дня. В этот день вся семья должнасобраться за праздничным столом. Празднование начинается 14 нисана вечером, когда вся семья и гости, пришедшие в дом, собираются за праздничным столом и читают Пасхальную Агаду — историю Исхода евреев из Египта.

После Седера наступает первый день праздника. Религиозные евреи в этот день молятся и отдыхают, поскольку работать запрещено. Светская часть населения Израиля проводит этот день со своими друзьями или семьей.

Пять последующих дней называются "обычными днями праздника" и считаются рабочими. В эти дни в Иерусалиме у Стены Плача проводят церемонию благословения священников.

Седьмой день Песаха завершает торжества праздника и считается нерабочим.

Одним из главных запретов на Песах, является запрет на употребление продуктов, которые прошли процесс закваски и брожения. К такой еде относится дрожжевой хлеб, а также макароны, сдоба, пиво и т.д. Разрешен исключительно пресный хлеб – маца.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новолуние в апреле 2019 года произойдет в пятницу, 5 апреля, в 11:50 по киевскому времени. Луна будет в знаке Зодиака Овна. Так, поскольку небесное светило будет в знаке Овна, это время как нельзя лучше подойдет для новых планов и их реализации. В этот период стоит побороться за свое благополучие.

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