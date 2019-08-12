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Медовый спас 2019: что нельзя делать в этот праздник

1.6т Читать материал на украинском

14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас, в народе — Маковея. В этот день в храмах освящают воду и мед в знак благодарности Богу за новый урожай.

С этого дня также начинается Успенский пост. Он продлится две недели. В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, что принято и чего нельзя делать в Медовый Спас.

Медовый спас 2019: что нельзя делать в этот праздник

Фото: podrobnosti.ua

Что принято делать на Медовый Спас

  • На Медовый спас принято святить мак, букеты из полевых цветов, мед и воду.

  • Пасечникам нужно начать выкачивать мед, иначе соседские пчелы весь мед украдут.

  • Хозяйки должны выпечь шулики.

  • Освященный мед на Маковея обладает целебной силой, поэтому его принято хранить возле икон и давать больным.

  • Освященные маковейчики — букеты из маковых головок, цветов и трав — хранят в доме как оберег.

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Медовый спас 2019: что нельзя делать в этот праздник

Фото: unian.net

Чего нельзя делать на Медовый Спас

  • В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания.

  • Не надо работать и убирать в доме. Как и в любой церковный праздник, люди должны отдыхать.

  • Во время Медового Спаса нельзя злиться и ругаться. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей.

  • Также нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать.

Отметим, что август традиционно богат на православные праздники, в этом месяце верующие отметят сразу три Спаса. OBOZREVATEL собрал информацию о праздниках, датах и связанных с ними традициях.

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праздник
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