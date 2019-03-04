Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

В 2019 году украинцы будут отмечать один из самых веселых праздников – Масленицу, который пришел от древних славян, с 4 по 10 марта включительно.
Этот праздник отмечают в честь прихода весны. Традиционно во время Масляной люди устраивали пышные гулянья, а также катались на санях и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла. OBOZREVATEL предлагает читателю яркие открытки и поздравления.
АСС
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Мандри
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Поздравушка
bonnycards.ru
bah.ru
Поздравления - Tochka.net
www.prisnilos.su
МузОткрытка - Narod.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился простыми и вкусными рецептами блинов с разными начинками.
Еще больше вкусных пошаговых рецептов десертов и выпечки вы можете посмотреть тут.
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