Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

В 2019 году украинцы будут отмечать один из самых веселых праздников – Масленицу, который пришел от древних славян, с 4 по 10 марта включительно.

Этот праздник отмечают в честь прихода весны. Традиционно во время Масляной люди устраивали пышные гулянья, а также катались на санях и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла. OBOZREVATEL предлагает читателю яркие открытки и поздравления.

АСС

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Мандри

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Поздравушка

bonnycards.ru

bah.ru

Поздравления - Tochka.net

www.prisnilos.su

МузОткрытка - Narod.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился простыми и вкусными рецептами блинов с разными начинками.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов десертов и выпечки вы можете посмотреть тут.

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