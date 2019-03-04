|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Праздники

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

6.1тЧитать материал на украинском

В 2019 году украинцы будут отмечать один из самых веселых праздников – Масленицу, который пришел от древних славян, с 4 по 10 марта включительно.

Этот праздник отмечают в честь прихода весны. Традиционно во время Масляной люди устраивали пышные гулянья, а также катались на санях и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла. OBOZREVATEL предлагает читателю яркие открытки и поздравления.

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

АСС

Новости
Масленица: как приготовить самые вкусные тыквенные блины
Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

Etnosoft

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

Мандри

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

Styler RBC

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

Поздравушка

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

bonnycards.ru

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

bah.ru

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

Поздравления - Tochka.net

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

www.prisnilos.su

Масленица 2019: яркие открытки и поздравления

МузОткрытка - Narod.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился простыми и вкусными рецептами блинов с разными начинками.

Еще больше вкусных пошаговых рецептов десертов и выпечки вы можете посмотреть тут.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги