Крещение Господне: как оригинально поздравить

Крещение — один из наиболее важных праздников православной церкви, он приходится на ночь с 18 по 19 января. Именно в этот день крестился в водах Иордана Иисус Христос.

OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные открытки и поздравления с Крещением Господним.

UaUa.INFO

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

otkritki.ot7.ru

Пускай в Господнее Крещение

Будут сердца ваши чисты!

Пошлет всем Бог благословение,

Исполнит добрые мечты!

Пускай душа поет от счастья,

А сердце верит в чудеса.

Пусть все проблемы и ненастья

От вас отводят небеса!

Плейкаст

Самый светлый день сегодня,

Ангелы поют с небес,

День Крещения Господня —

День улыбок и чудес!

Пусть же в этот чудный праздник

Счастье рядышком идет,

Пусть друзья вас охраняют

И Господь убережет!

okuladm.ru

promial.ru

Как ране писал OBOZREVATEL, во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, с небес раздался голос, который сказал "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

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