Крещение Господне: как оригинально поздравить

Крещение — один из наиболее важных праздников православной церкви, он приходится на ночь с 18 по 19 января. Именно в этот день крестился в водах Иордана Иисус Христос.
OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные открытки и поздравления с Крещением Господним.
UaUa.INFO
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!
otkritki.ot7.ru
Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!
Пускай душа поет от счастья,
А сердце верит в чудеса.
Пусть все проблемы и ненастья
От вас отводят небеса!
Плейкаст
Самый светлый день сегодня,
Ангелы поют с небес,
День Крещения Господня —
День улыбок и чудес!
Пусть же в этот чудный праздник
Счастье рядышком идет,
Пусть друзья вас охраняют
И Господь убережет!
okuladm.ru
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Как ране писал OBOZREVATEL, во время крещения, согласно всем трем синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, с небес раздался голос, который сказал "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".
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