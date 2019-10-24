Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников — Хэллоуин. В связи с этим компания Google сделала своеобразный подарок пользователям.

Так, они опубликовали 10 самых популярных запросов касательно костюмов на Хэллоуин 2019 года (фото жутких образов смотрите ниже).

На первом месте оказался образ клоуна Пеннивайз из хоррора "Оно".

Фото: art-assorty.ru

Фото: art-assorty.ru

Фото: shazoo.ru

На втором месте расположился классический костюм ведьмы.

Фото: coupons.ru.com

Фото: Ypser Store

Фото: mir-kostuma.com

Пользователям также полюбился образ Спайдермена, который расположился на третьем месте.

Фото из Instagram

Фото из Facebook

Фото: art-esh.ru

На четвертом и пятом расположились динозавры и костюмы героев сериала "Наследники".

Фото: aliexpress.com

"Наследники" Фото: buro247.ua

Далее в списке появляются герои из Fortnite, кукла Чаки из популярного хоррора и костюмы в стиле 80-тых.

Фото: fiestino.ru

Фото: znaj.ua

Последние позиции остались у единорогов и кроликов.

Фото: kp.ua

Фото: kp.ua

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие идеи стильного дизайна ногтей на Хэллоуин 2019 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!