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24 октября • обновлено в 12:06
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Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

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Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников — Хэллоуин. В связи с этим компания Google сделала своеобразный подарок пользователям.

Так, они опубликовали 10 самых популярных запросов касательно костюмов на Хэллоуин 2019 года (фото жутких образов смотрите ниже).

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей
Новости
Макияж на Хэллоуин-2019: подборка лучших идей

На первом месте оказался образ клоуна Пеннивайз из хоррора "Оно".

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: art-assorty.ru

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: art-assorty.ru

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: shazoo.ru

На втором месте расположился классический костюм ведьмы.

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: coupons.ru.com

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: Ypser Store

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: mir-kostuma.com

Пользователям также полюбился образ Спайдермена, который расположился на третьем месте.

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото из Instagram

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото из Facebook

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: art-esh.ru

На четвертом и пятом расположились динозавры и костюмы героев сериала "Наследники".

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: aliexpress.com

"Наследники"

"Наследники"

Фото: buro247.ua

Далее в списке появляются герои из Fortnite, кукла Чаки из популярного хоррора и костюмы в стиле 80-тых.

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: fiestino.ru

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: znaj.ua

Последние позиции остались у единорогов и кроликов.

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: kp.ua

Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин: топ-10 жутких идей

Фото: kp.ua

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие идеи стильного дизайна ногтей на Хэллоуин 2019 года.

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Хэллоуин
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