Метка дьявола или путь к успеху: в мире отмечают День левши

Во вторник, 13 августа в мире отмечают Международный день левши. Этот праздник был основан в 1984 году в знак протеста против "праворукого устройства мира" и дискриминации левшей.
В разные периоды леворукость рассматривалась и как вредная привычка, и как признак невроза и мятежного характера. Также долгое время бытовало утверждение, что леворукость – метка дьявола.
В этот праздник OBOZREVATEL собрал малоизвестные факты о левшах и о том, какие известные личности ими являются.
Раньше леворукость считали вредной привычкой
tv.ua
Около 10-12% людей во всем мире являются левшами.
В Японии леворукость жены считалась достаточным основанием для развода.
Зачастую дети-левши начинают говорить позже, чем их сверстники, и имеют трудности с произношением некоторых звуков.
Мозг левши обрабатывает эмоции по другому, и левши более восприимчивы к отрицательным эмоциям.
Количество левшей все время сокращается. В каменном веке их было 50%, в бронзовом – 25%, а сейчас – всего 5%.
Только около 1% людей на Земле действительно одинаково свободно владеют обеими руками.
Леворукость передается по наследству. Так, левшами в королевской семье являются Королева-мать, Королева Елизавета II, Принц Чарльз и Принц Уильям.
Стоит отметить, что левшей много среди известных людей. Это и Леонардо да Винчи, и Пабло Пикассо, Марк Твен, Лев Толстой, Эйнштейн, Юлий Цезарь.
Знаменитости, которые пишут левой рукой: Барак Обама, Джулия Робертс, Анджелина Джоли, Мила Йовович, Николь Кидман.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас, в народе – Маковей. Что нельзя делать – читайте по ссылке.
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