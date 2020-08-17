Когда Рош а-Шана в 2020 году: история и традиции праздника

Праздник Рош а-Шана для всех, кто исповедует иудаизм, в 2020 году отмечают 19 сентября. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.

Согласно легендам, ежегодно в этот день Всевышний определяет судьбу человека на следующий год. Поэтому последователи иудаизма благословляют друг друга словами "Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год". OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с историей и традициями праздника.

История праздника

Рош а-Шана приходится на начало тишрея – седьмого месяца еврейского календаря. Считается, что Бог создал мир именно в седьмой месяц. Поэтому с него и ведется летоисчисление.

Рош а-Шана празднуют два дня IGotoWorld

Рош а-Шана празднуется два дня. В это время запрещена любая работа, кроме приготовления еды. С начала Рош а-Шана до Йом-Кипура (Судного дня) на небесах решают, кому жить, а кому – умереть. Кого-то ждет богатство, кто-то проведет это время в мечтах о сладкой жизни, других могут ожидать неудачи, горе, болезни – все зависит от того, как человек провел предыдущий год. Молитвенные службы в эти дни могут повлиять на решение Творца.

В течение двух дней евреи ходят в синагогу, молятся и слушают стоя священные звуки шофара – бычьего рога. По традиции, музыкальный инструмент должен выдавать три разных звука: длинный, что постепенно снижается; короткий, жалобный; отрывистый, резкий. Звук шофара означает, что человек должен мысленно оглянуться на прошлый год, вспомнить свои ошибки и проанализировать свои поступки.

Шофар является ритуальным музыкальным инструментом КЕМО

Традиции празднования

Накануне первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. В основном это выполняет хозяйка дома, которая зажигает свечи всех членов семьи. Мужчина, живущий один, также обязан зажигать свечи и делает это сам.

Каждый день и вечер устраивается праздничная трапеза, которая начинается провозглашением благословения на хлеб. На этих застольях собирают всю семью, а если есть возможность, приглашают гостей. Во время празднования Рош а-Шана на традиционном еврейском столе можно увидеть:

круглый хлеб, форма которого напоминает о завершении еще одного круга и о начале нового круга жизни;

голову рыбы или быка как символ первенства;

гранат и порезанная кольцами морковь, что символизирует достаток и золотые монеты;

яблоки с медом, чтобы год был сладким.

праздничный стол gastronom.ru

За столом сначала смачивают в мед хлеб. Когда большую часть хлеба съели, берут кусок яблока и тоже обмакивают его в мед. Перед тем как съесть его, следует сказать благословение. А после того произносят: "Да будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы новый год был для нас хорошим и сладким".

В первый день Рош а-Шана после дневной молитвы, но до захода солнца, делают обычай ташлих. Верующие собираются у любого водоема, в котором водится рыба, чтобы символически сбросить свои грехи в воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в Украину ожидается прибытие от 5 000 до 10 000 хасидов для празднования Рош а-Шана. Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий заявил о готовности в пределах карантина перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов.

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