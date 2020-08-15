Какие праздники отмечают 16 августа: приметы на воскресенье и что нельзя делать

16 августа 2020 года православные христиане отмечают День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. По народному календарю празднуется Малинник – день памяти Антона Вихровея.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 16 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца

Антоний родился в 1067 году в Риме, с детства был воспитан в преданности Святой Церкви. Он происходил из знатного рода. В 17 лет принял монашество и раздал часть богатства нищим, а другую вложив в бочку и бросил в море. Из-за гонений на православных христиан начал скитаться, пока не нашел на берегу большой камень, на котором прожил целый год в посте и молитве. Буря подхватила этот камень и понесла далеко в морскую пучину.

Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец Тatmitropolia.ru

Переплыв море в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Антоний остановился на берегу реки Волхова, недалеко от Новгорода. Жителей удивил молчаливый чужестранец, который так и остался на своем камне и отвечал на вопросы поклонами. Через три дня молитв Антоний отправился в Новгород, где основал на остатки своих богатств из выловленной рыбаками бочки монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Антона Вихровея или Малинник

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекрестки "сторожить вихри". Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями — зиму ждали снежную и морозную. Кроме ветров в этот день опасались дождей – зарядив в этот день, они продолжались еще долго.

Малинник: что это за праздник Pixabay

Этот праздник называли также Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии – пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.

Еще одно название праздника, по аналогии с Малинником – Орешник. К этому времени поспевали орехи.

Приметы: какой будет погода 16 августа Pixabay

Приметы на 16 августа: какой будет погода

Южный ветер дует, пыльные вихри кружатся – будет снежная зима.

Какая погода 16 августа –такая будет в октябре.

Сильный и холодный ветер – к морозной зиме, теплый – к мягкой и снежной.

Домашняя птица линять начала – к холодам.

Облака в одну линию на горизонте вытянулись – к сильному ветру.

Что нельзя делать 16 августа:

Если начать убираться в это воскресенье, то можно лишиться всех доходов – как говорили наши предки, "вычистить свой кошелек". Поэтому все виды домашних работ, которые связаны с подметанием или вытиранием, под запретом.

Не стоит делать маникюр и педикюр, а также стричься и красить волосы. Считается, что эти манипуляции привлекут проблемы со здоровьем.

Не рекомендуется браться за выяснение отношений. Если дело закончится ссорой, помириться не удастся еще долгое время.

Кроме того, ругань, злость и зависть в этот день считались грехом.

По этой же причине нельзя никого обижать 16 августа, в том числе и животных. Даже мелкое хулиганство может привести к печальным последствиям, которые негативно отразятся на вашей собственной судьбе.

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