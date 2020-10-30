Как вырезать тыкву на Хэллоуин 2020: оригинальные и жуткие идеи

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Праздники
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Тыквы на Хэллоуин: как вырезать

Главным атрибутом праздника Хэллоуин является тыква "Джек" с вырезанными страшными или смешными рожицами и свечкой внутри.

Традиция вырезать тыквенные фонари появилась у кельтов, они считали, что такой светильник отгоняет злые силы от дома. В настоящее же время "светильник Джек" является по большей мере интересным украшением. Существуют сотни вариаций того, как может выглядеть тыква на Хэллоуин. Смотрите оригинальные варианты в подборке OBOZREVATEL.

Для того, чтобы создать светильник "голова Джека" понадобится минимальный набор инструментов: нож и ножницы (нож может быть обычным кухонным или канцелярским), фломастер, ложка и бумага для шаблона рисунка. Также стоит обратить внимание на несколько деталей при выборе самой тыквы. Так, важно, чтобы ее кожица не была высохшей, потому что во время вырезания она может потрескаться. Стоит выбирать плоди с гладкой поверхностью, не слишком старые и с максимально однотонным оттенком.

Тыква на Хэллоуин: самые интересные варианты
Как красиво вырезать тыкву на Хэллоуин
Как вырезать тыкву на Хэллоуин
Как вырезать смешную тыкву на Хэллоуин
Как вырезать тыкву на Хэллоуин красиво
Милая тыква на Хэллоуин
Страшная тыква на Хэллоуин
Тыквы на Хэллоуин: как вырезать
Оригинальная тыква на Хэллоуин
Как оригинально вырезать тыкву на Хэллоуин
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Необычная тыква на Хэллоиун
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Тыква на Хэллоуин 2020
Тыква на Хэллоуин: самые интересные варианты.
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Веселая тыква на Хэллоуин: как вырезать

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украсить помещение на Хэллоуин. Смотрите подборку вариантов для дома, офиса и квартиры по ссылке.

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