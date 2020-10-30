Как вырезать тыкву на Хэллоуин 2020: оригинальные и жуткие идеи

Главным атрибутом праздника Хэллоуин является тыква "Джек" с вырезанными страшными или смешными рожицами и свечкой внутри.

Традиция вырезать тыквенные фонари появилась у кельтов, они считали, что такой светильник отгоняет злые силы от дома. В настоящее же время "светильник Джек" является по большей мере интересным украшением. Существуют сотни вариаций того, как может выглядеть тыква на Хэллоуин. Смотрите оригинальные варианты в подборке OBOZREVATEL.

Для того, чтобы создать светильник "голова Джека" понадобится минимальный набор инструментов: нож и ножницы (нож может быть обычным кухонным или канцелярским), фломастер, ложка и бумага для шаблона рисунка. Также стоит обратить внимание на несколько деталей при выборе самой тыквы. Так, важно, чтобы ее кожица не была высохшей, потому что во время вырезания она может потрескаться. Стоит выбирать плоди с гладкой поверхностью, не слишком старые и с максимально однотонным оттенком.

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