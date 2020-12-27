Как украсить праздничный стол на Новый год: советы эксперта
От сервировки стола в Новый год, как и от украшений и ужина, зависит праздничное настроение.
Поэтому, чтобы создать атмосферу сказки, рекомендуется сделать дорожку по центру стола: текстильную или в виде композиции из вечнозеленых растений (хвои, шишек, розмарина, эвкалипта). Об этом OBOZREVATEL рассказала декоратор интерьера Татьяна Осадчая.
Специалист также отметила, что интересным будет украшение центра стола сезонными фруктами и ягодами: яблоками, бананами, мандаринами, гранатами.
Также рекомендуется добавить электрогирлянду или невысокие свечи (можно свечи-таблетки), которые не помешают общению и не будут преграждать доступ к блюдам.
Сервируя стол, на тарелках можно положить небольшие подарки для гостей, например открытку, хлопушку, саше для приготовления глинтвейна или печенье с предсказанием. Таким способом хозяин дома дает понять, что гость является желанным.
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