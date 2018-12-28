Как бюджетно отметить Новый год-2019: лучшие советы

До Нового года осталось всего несколько дней, а это значит, что нужно начинать к нему готовиться. В магазинах уже вовсю торгуют праздничными украшениями и подарками, а люди начинают запасаться продуктами к 31 декабря.

Как правило, в нашей стране принято встречать Новый год "как в последний раз", чтобы непременно столы ломились от еды, елка была обязательно живая, а подарки — дорогие. Примечательно, что люди готовы отдать последнее, ведь "как встретишь — так и проведешь". Но, даже такой яркий и важный праздник, как Новый год, можно провести весело и бюджетно.

OBOZREVATEL выяснил, на чем можно сэкономить, не отказывая себе и близким в удовольствиях.

Новогодняя елка и украшения

Новый год невозможно представить без праздничной елки и подарков под ней. Но кто сказал, что она должна быть традиционной? Если у вас нет денег на новогоднее дерево, или же негде его поставить — всегда найдется бюджетная и интересная альтернатива.

Выберете свободный участок стены, длинную новогоднюю гирлянду и выложите ее на стене в форме елки, прикрепляя скотчем. Если хотите, чтобы дерево выглядело более празднично, то смастерите из бумаги снежинки и прикрепите их вместе с елочными игрушками.

Также в декоре вы можете использовать ветки ели или сосны. Либо можете красиво оформить стену с помощью подручных предметов.

Что касается новогодних украшений, то это не обязательно должны быть стекольные шары или дизайнерские украшения. Вы можете купить бюджетные пластмассовые или деревянные изделия.

Также в качестве декора можно использовать шишки или найти старые игрушки: Деда Мороза, снеговика, машинку и прочее. Ведь ретро-стиль сейчас в большом почете.

Где праздновать?

Новый год в семейной атмосфере — хорошая и бюджетная идея. Так, некоторые будут утверждать, что это скучно и серо, но зато уютно и тепло.

Даже домашний праздник может стать веселым и незабываемым. Ведь вы можете вместе с семьей приготовить праздничный ужин, выпить шампанское под бой курантов и посмотреть старые новогодние фильмы или программы, закутавшись в уютный плед и поедая мандарины.

Также можете позвать к себе друзей или напроситься к кому-то в гости. Но отметим, что второй вариант будет более затратным, ведь придется потратится на подарок хозяину дома. Ну, а если у вас собирается старая добрая компания, то нет ничего неприличного в том, чтобы попросить каждого из друзей принести по одному фирменному блюду.

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Новогодний стол и алкоголь

Новогодний стол должен формироваться под девизом "минимум блюд". Нужно отказаться от привычки отмечать каждый праздник "как в последний раз", ведь это очень затратно. Также в результате почти вся еда пропадает, ведь из-за ее изобилия вы не успеваете все съесть. Поэтому к придумыванию меню нужно подходить с умом.

Так, два-три салата будет вполне достаточно. Главной звездой новогоднего стола вы можете сделать салат "оливье". Во-первых, на него понадобиться минимум продуктов. Во-вторых, какой же это Новый год без традиционного блюда?

Также стоить разбавить праздничный стол различными закусками. Тут уже решает ваша фантазия, что именно подавать гостям. Ведь есть масса вариантов, что приготовить, чтобы это выглядело изыскано, было очень вкусно и не очень дорого. Например, это может быть мясная, сырная нарезка, канапе или фаршированные тарталетки.

К горячему столу вы можете подать самые простые и сытные блюда: пиццу, запеченное мясо с картошкой или рыбу. На сладкий стол лучше подавать фрукты, ведь, как показывает практика, к нему дело не всегда доходит. Также это станет хорошей альтернативой для тех, кто уже устал кушать обычную еду и ему хочется чего-то легкого. Кроме того, вы можете скреативить с подачей этих блюд.

Самое большое внимание нужно уделить подбору алкоголя. Не нужно покупать все и побольше, да еще и "по дешевке". Лучше купить что-то в небольшом количестве, но качественное. Это поспособствует тому, что на утро вам будет так же хорошо, как и в новогоднюю ночь.

Новогодний наряд

С нарядом для новогодней вечеринки дела обстоят намного проще, ведь всегда можно отпраздновать в старых костюме или платье. Достаточно добавить к нему новогоднюю изюминку или украшения — и оно заиграет у вас по-новому.

И запомните: главная составляющая праздника — это ваше настроение.

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