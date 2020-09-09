Именины 9 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

Именины считаются духовным днем рождения. Фото: Pixabay
День ангела 9 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Владимир, Дмитрий, Иоанн, Мефодий, Михаил, Никон, Осия, Пимен, Савва, Степан, а также женщины по имени Анфиса.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Владимир – славянское имя, трактуется как "владеющий миром".
Дмитрий – имя греческого происхождения. Трактуется как "посвященный богине Деметре" (древнегреческой богине земли и плодородия).
Иоанн (Иван) – имя древнееврейского происхождения. Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Мефодий – имя греческого происхождения, переводится как "методичный, упорядоченный".
Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".
Никон – имя греческого происхождения. Значение имени – "побеждающий".
Осия – имя еврейского происхождения, означает "помощь, спасение".
Пимен – имя греческого происхождения. Значение имени – "пастырь".
Савва – в переводе с древнеарамейского означает "старик, старец, мудрец".
Степан – в переводе с древнегреческого "стефанос" означает "венок", "корона".
Анфиса – греческое имя, образованное от "анфос" – "цветок".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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