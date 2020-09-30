Именины 30 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 30 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Зинон, Иван, Иоанн, Илья, Никодим, Нил, Павел, Патермуфий, Пелий, Серафим, Федосий, а также женщины с именами Вера, Надежда, Любовь, София, Агафоклия, Ирина, Федосья.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 30 сентября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Зинон, Зенон – имя греческого происхождения, означает "принадлежащий Зевсу", "Зевсов", "божественный".

Иван, Иоанн – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Илья – имя древнееврейского происхождения, толкуется как "Мой Бог – Господь", "верующий", "крепость Господня" и "сила Божья".

Никодим – имя греческого происхождения, означает "побеждающий народ".

Нил – имя греческого, древнеиндийского или галльского происхождения. Трактуется как образованное от имени бога реки Нил, сына бога Океана и богини Тетис; а также "темный", "черный", "мутный"; "облако", "чемпион".

Павел – имя в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Патермуфий – имя греческого происхождения, значение имени – "слава отца".

Пелий – имя греческого происхождения, значение имени – "престарелый, глиняный".

Серафим – библейское имя, так называют шестикрылого ангела. В переводе означает "огненный".

Федосий – имя греческого происхождения; означает "данный Богом".

Именины 30 сентября: женские имена

Вера – имя в переводе с греческого языка означает "вера", "служение Богу".

Надежда – имя старославянского происхождения; калька с древнегреческого Элпис ("надежда"), имени раннехристианской святой.

Любовь – имя старославянского происхождения; калька с древнегреческого Агапе ("любовь"), имени раннехристианской святой.

София – имя в переводе с древнегреческого языка означает "мудрость", "премудрость", "мудрая".

Агафоклия – имя греческого происхождения , означает "добрая и славная; хорошая слава".

Ирина – имя в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".

Федосья – греческое имя, означает "Богом данная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между фигурой мужчины и его отцовскими качествами была найдена связь.