Именины 30 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 30 июля отмечают мужчины с именами Лазарь и Леонид, а также женщины с именами Вероника, Маргарита, Марина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 30 июля: мужские имена

Лазарь – имя еврейского происхождения. В оригинале звучит как Эльазар – "Бог мне помог" – или Элиэзер "мой Бог мне помог".

Леонид – имя древнегреческого происхождения. Значение имени – "потомок льва" или "подобный льву".

Именины 30 июля: женские имена

Вероника – имя латинского происхождения. В переводе означает "приносящая победу", "победоносная" (от имени греческой богини победы Ники).

Маргарита – имя греческого происхождения; образовано от "маргаритес" – жемчужина, жемчуг.

Марина – имя происходит от латинского слова "маринус", означающего "морская".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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