Именины 17 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 17 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Асаф, Василий, Григорий, Иоанн, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Парфен, Петр, Прилидиан, Степан. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 17 сентября: мужские имена
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Асаф – арабское имя, означает "заботливый, запасливый".
Василий – имя образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос. Означает "царственный", "царский"; "царь".
Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".
Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".
Митрофан – имя греческого происхождения, переводится как "матерью явленный".
Михаил – имя еврейского происхождения, переводится как "Богу подобный".
Моисей – древнееврейское имя, означает "извлеченный или спасенный из воды". По другой версии, это имя египетского происхождения и означает "дитя".
Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".
Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".
Парфен – имя греческого происхождения, переводится как "целомудренный, девственный, чистый".
Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".
Прилидиан – латинское имя, значение – "главный из Лидии".
Степан – имя греческого происхождения; образовано от "стефанос" – "венок, венец, корона, диадема".
Именины 17 сентября: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 17 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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