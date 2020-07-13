Именины 13 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 13 июля отмечают мужчины с именами Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Сафон, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Иаков, Ян, а также женщины по имени Динара.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 13 июля: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, обозначает "мужественный, храбрый".

Варфоломей – имя арамейского происхождения, переводится как "сын Толмая", или "сын Птоломея".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Матвей – в переводе с древнееврейского означает "дар Яхве" или "дар Божий".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Семен – произошло от древнего иудейского имени Симеон, что значит "слушающий", "услышанный Богом", "Бог услышал".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Тимофей – имя греческого происхождения. Значение имени – "почитающий Бога".

Филипп – имя греческого происхождения, означает "любящий лошадей".

Фома – имя заимствовано из греческого, восходит к арамейскому "томо" – "близнец".

Иаков – библейское еврейское имя, буквально означает "следует по пятам, за кем-то".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 13 июля: женские имена

Динара – имя произошло от арабского слова "динар" ("золотая или серебряная монета") в значении "дорогая", или "дина" ("вера", "религия") в значении "верующая".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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