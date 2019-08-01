Ильин день-2019: как нагадать деньги и здоровье в этот день

В начале августа православные христиане отмечают Ильин день — праздник в честь ветхозаветного пророка Илии.

Каждый год память пророка отмечается 2 августа. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что нельзя делать и как правильно гадать на Ильин день.

Согласно церковным преданиям, пророк был ревностным поборником религии Иеговы и обличителем идолопоклонства. Его жизнь описана в Ветхом завете. Говориться, что он был призван на небо живим и, по церковным преданием, именно он станет предтечей Второго Пришествия Христа.

Несмотря на то, что церковь к гаданиям и заговорам относиться негативно, существует множество способов привлечь удачу, здоровье и богатство в этот день.

Заговор на богатство

Желающие привлечь денег должны 2 августа, в Ильин день, насыпать в своих комнатах заговоренный мак. Заговаривают его такими словами:

Илья щедрый, расщедрись на мой мак так, Чтобы он народил мне пятак, Пятак народил десятку, Десятки народили бы мне достатки. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Приворот в Ильин день

Если девушка хочет приворожить любимого, ей следует взять камень, привязать к нему локон своих волос и забросить его в речку, прочитав заговор.

Я раба Божья (имя) Камень бросила далеко, Камень бросила глубоко. Не доплыть до него, не добраться. Так бы Раб Божий (имя) не покинул меня Ни на глубину реки, ни на длину ноги. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь

Заговор для крепкого здоровья

Молюсь тебе, святой Божий Илья! Пошли тридцать ангелов в златокованом платье, с луки и стрелы, да отбивают и отстреливают от раба Божия (имя) уроки призоры и притки, щипоты и ломотья, и ветроносное язво. Спустите мне гром и молнию, отбивайте и отстреливайте от раба Божия уроки и призоры, потяготы и позевоты.

Заговор от болезни

Заболевший человек в Ильин день должен выйти под дождь и читать этот заговор.

В океане-море стоит Божий остров, на том острове камень лежит, на камне святой пророк Илья с небесными ангелами сидит. Стрелами святые стреляют, от меня, (имя), болезни отгоняют. Да будет так!

Что нельзя делать в этот день

Купаться, поскольку Илья в воду написал.

Работать в поле или по дому — иначе разгневаете Илью.

Сквернословить и допускать плохие мысли.

Выгонять скот на пастбище — хищные звери съедят.

Выпускать на улицу домашних животных.

Нельзя стоять на перекрестках, поскольку там собирается нечисть.

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