Голодная Кутья 18 января: что нельзя делать в этот день

18 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В народе в этот день отмечают Второй святой вечер или Крещенский вечер. Этот день также называют Голодной кутьей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также что нельзя делать в этот дентю

Голодная Кутья 2020

Как и на Крещение, в этот день святят воду. Весь день православные ничего не едят, а садясь за ужин пьют освященную воду, которая считается святее чем на Крещение. На ужин подаются постные блюда: жареная рыба, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутья и узвар.

В некоторых регионах в этот день хозяйка или старшая дочь берет после ужина в миску несколько ложек муки и на освященной воде замешивает жидкое тесто. Этим тестом рисовали кресты на всех четырех стенах дома, в сенях, амбаре, конюшне и в других хозяйственных постройках – от нечистой силы.

Народные приметы на 18 января:

– На Крещенский вечер идет снег – ждите хорошего урожая зерновых культур.

– Дует сильный южный ветер – лето будет дождливым.

– Ночью звезд не видно, и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

– Звезды на небе яркие – ягнята будут хорошо плодиться.

– Выпал снег в Крещенский Сочельник – год будет урожайным.

– На деревьях много снега, будет богатый урожай плодов и меда.

– Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.

– Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.

Что можно делать 18 января

1. Верят, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни.

2. Чтобы сделать кожу красивой и нежной, умойтесь Крещенским снегом.

3. В Крещенский Сочельник искупайтесь в бане и будете здоровы и красивы.

4. Если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер, то будет привлекать внимание мужчин.

5. Хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты. Таким образом вы убережете дом от нечистой силы.

Что нельзя делать 18 января

=Не ругайтесь на Святой вечер с семьей и не обижайтесь друг на друга, так как пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

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