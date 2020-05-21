С Днем вышиванки 2020: поздравления с праздником, картинки, стихи и видео

В Украине и за границей 21 мая отмечается День вышиванки. В этот праздник принято носить традиционную украинскую вышитую одежду – вышиванки самых разных цветов и фасонов.

К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с Днем вышиванки: в стихах, прозе, открытках и видео.

День вышиванки 2020 medlib.lviv.pro

День вышиванки 2020: стихи и проза

Встає над світом щире сонце вранці

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – українець! І горджуся цим!

Автор: Надія Красоткіна

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"День вышиванки объединяет украинцев" hotvisti.com.ua

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (Українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

***

Международный день вышиванки в 2020 году отмечается 21 мая konotop.city

Нехай День вишиванки зітре кордони й об’єднає українців по всьому світу, а мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання України. Чудового настрою та різнобарвних вражень!

***

Картинки в День вышиванки krystynopil.info

Сорочку мати сину вишивала.

І душу, й серце в вишивку вкладала.

Як пам’яті народної відлунки,

На полотні з’являлись візерунки,

Де кожен хрестик – то життєві миті...

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Автор: Анатолій Черняхівський

Открытки с Днем вышиванки

День вышиванки: картинки и смс letychiv.km.ua

Стихи в День вышиванки fornosh-zosh.at.ua

С Днем украинской вышиванки dobroanim.com

С Днем вышиванки 2020 dobroanim.com

Поздравления с Днем вышиванки uaportal.com

Видео в День вышиванки

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем уникален День вышиванки и какие вышиванки в моде в 2020 году.

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