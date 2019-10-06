День врача: как поздравить с праздником. Открытки, стихи, проза

Ежегодно во многих странах в первый понедельник октября отмечается международный День врача. В этом году он припал на 7 октября.

Это праздник людей, выбравших самую гуманную и нужную профессию на планете. В связи с этим OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления в стихах и прозе.

День врача - поздравления в стихах

С международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Доверено самой судьбой.

Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.

В международный день врача

Тебя приятно мне поздравить,

Пусть стороной пройдет печаль,

И жизнь лишь лучшее оставит.

Своим задором радуй всех,

Будь лучшим из специалистов,

Пусть на работе ждет успех,

А дома — смех родных и близких.

В Международный день врача

Желаю всем дарить здоровье,

И день за днем, других леча,

Мир наполнять своей любовью!

Ты развивай карьеру вверх,

Лишь благодарность получая,

Ведь ты легко излечишь всех —

Я так не думаю, я знаю!

Доктор — звание в почете!

С праздником! Пусть вас в работе

Дружно все-все уважают.

Вас успех сопровождает.

И болезни пусть боятся,

Чтоб не смели расширяться.

Ваши славные уменья

Для людей будут спасеньем.

Ценит ваш почетный труд

Каждый. Премии дают

Пусть почаще руководство.

Вам удача улыбнется.

Помочь пациентам бывает непросто,

Желаем вам сил и терпения роста.

Желаем решений так долго искомых,

И вслед — результатов в работе весомых.

Желаем здоровья, зарплаты достойной,

Диагнозов точных, дежурств поспокойней,

Держать руку твердо на пульсе открытий.

Врачи, поздравленья сегодня примите.

День врача - поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днем врача. От чистого сердца желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь своё, желаю деятельности без помех, уважения, востребованности, благодарности окружающих, личного благополучия и счастья, достатка и любви. Желаю, чтобы даже в самых трудных ситуациях всегда находился выход и решение любой проблемы.

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Сердечно поздравляю с Международным днем врача. Желаю понимающих и благодарных людей на жизненном пути, высоких достижений и больших успехов в деятельности, личного благополучия и счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, уважения и замечательного настроения.

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Вне всякого сомнения, твоя профессия — одна из самых нужных и благородных на планете. Ты несешь людям не только здоровье, но и саму жизнь. Сотни людей обязаны тебе своей жизнью и тем, что могут наслаждаться всеми ее прелестями. Ты — настоящий человек и я горжусь тобой. С праздником тебя! Желаю тебе солнца, света, здоровья и большого человеческого счастья!

День врача - открытки

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