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27 сентября • обновлено в 18:51
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День воспитателя в Украине: лучшие поздравления с праздником

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В пятницу, 27 сентября, кроме религиозного праздника Воздвижения Креста Господня и Всемирного дня туризма, отмечают еще и Всеукраинский день дошкольного работника (День воспитателя).

Этот праздник относительно молодой, он был основан в 2011 году. Традиционно его празднование приходится на последнее воскресенье сентября, впрочем поздравляют работников дошкольных учреждений и накануне.

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Приметы и праздники 27 сентября: что нельзя делать

По случаю профессионального праздника OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений, которые помогут выразить искреннюю благодарность и уважение к профессии.

День дошкольных работников 2019

День дошкольных работников 2019

Воспитатель! Поздравляю!

День сегодня твой!

Это праздник тех, кто тесно

Дружит с детворой!

Пожелать хочу терпения,

Малышей послушных,

Не капризных, а хороших –

Умных, добродушных!

А еще любви желаю,

Радости в общении,

От обычных будних дней

Только наслаждения!

День дошкольных работников 2019

День дошкольных работников 2019

Поздравления с днем дошкольных работников

Поздравления с днем дошкольных работников

Очень трудно найти человека нужней:

Вы как мама вторая, вас любят и ценят!

Пусть сегодня звучит детский смех веселей,

И в душе только солнце без ветра и тени!

Мы желаем, чтоб радостно было всегда

На работу идти, ведь ваш труд очень важен,

Далеко стороной пусть обходит беда,

Каждый день будет счастьем нарядно украшен!

День воспитателя 2019

День воспитателя 2019

Поздравления с днем воспитателя

Поздравления с днем воспитателя

Утром, вечером и днем,

Словно на парад!

С легким сердцем мы ведем,

Деток в детский сад!

Воспитатели у нас

Лучшие из всех!

Ведь из группы каждый раз,

Слышен детский смех!

В сентябре, почти в конце,

Праздник есть в честь вас!

Чтоб улыбка на лице

Лучилась каждый час!

Поздравления с Днем воспитателя

Поздравления с Днем воспитателя

День воспитателя 2019

День воспитателя 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 27 сентября отмечается Национальный профессиональный праздникДень туризма.

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Праздники
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Зеленский Трампа поздравил по телефону?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Петрова Ольга, почему же? Ведь он сам назвал Трампа учителем. А так как Украина - детский сад, то Трамп - воспитатель ... Оля, глубже надо не только заглатывать, но и мыслить хоть иногда ...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Григорьев Григорий, ГРЫША , ТЫ АМЕБА
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