День воспитателя в Украине: лучшие поздравления с праздником

В пятницу, 27 сентября, кроме религиозного праздника Воздвижения Креста Господня и Всемирного дня туризма, отмечают еще и Всеукраинский день дошкольного работника (День воспитателя).
Этот праздник относительно молодой, он был основан в 2011 году. Традиционно его празднование приходится на последнее воскресенье сентября, впрочем поздравляют работников дошкольных учреждений и накануне.
По случаю профессионального праздника OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений, которые помогут выразить искреннюю благодарность и уважение к профессии.
День дошкольных работников 2019
Воспитатель! Поздравляю!
День сегодня твой!
Это праздник тех, кто тесно
Дружит с детворой!
Пожелать хочу терпения,
Малышей послушных,
Не капризных, а хороших –
Умных, добродушных!
А еще любви желаю,
Радости в общении,
От обычных будних дней
Только наслаждения!
День дошкольных работников 2019
Поздравления с днем дошкольных работников
Очень трудно найти человека нужней:
Вы как мама вторая, вас любят и ценят!
Пусть сегодня звучит детский смех веселей,
И в душе только солнце без ветра и тени!
Мы желаем, чтоб радостно было всегда
На работу идти, ведь ваш труд очень важен,
Далеко стороной пусть обходит беда,
Каждый день будет счастьем нарядно украшен!
День воспитателя 2019
Поздравления с днем воспитателя
Утром, вечером и днем,
Словно на парад!
С легким сердцем мы ведем,
Деток в детский сад!
Воспитатели у нас
Лучшие из всех!
Ведь из группы каждый раз,
Слышен детский смех!
В сентябре, почти в конце,
Праздник есть в честь вас!
Чтоб улыбка на лице
Лучилась каждый час!
Поздравления с Днем воспитателя
День воспитателя 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 27 сентября отмечается Национальный профессиональный праздник – День туризма.
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