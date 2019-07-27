День Владимира 2019: история праздника и что нельзя делать

28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси. Согласно преданию в этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать историю этого праздника, а также, что нельзя делать в этот день.

День Владимира: значение имени

Покровителем мужчин с эти именем является князь Владимир Великий. В переводе оно означает "владеющий миром". Также существует другой вариант этого имени - Вальдемар, который может трактоваться, как "славный властитель".

Обладатель такого имени – прирожденный дипломат, которому под силу объединить даже врагов. Он тактичен и восприимчив к знаниям.

День Владимира: история праздника

В 987 году Владимир, захватил принадлежавший на тот момент Византийской империи, Херсонес. После этого, он потребовал, чтобы императоры Василий и Константин позволили ему жениться на царевне Анне. По преданию, братья дали согласие на брак, но потребовали у киевского князя принять христианство.

Существует предание, что перед самой свадьбой Владимир внезапно ослеп и Анна, надеясь на исцеление супруга, попросила его креститься как можно скорее. После крещения князь снова начал видеть и произнес:

"Теперь я узрел Бога Истинного!".

Дружинники Владимира увидели, какое чудо произошло после того, как он принял христианство и также крестились. Затем последовало обращение в христианство всего государства.

Приметы 28 июля

Если работать 28 июля – то это к беде и кошмарам ночью.

В День Владимира Красно Солнышко обязательно будет очень солнечно.

Липа пожелтела - к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.

Если с утра прошел дождь, значит дальше будет солнце.

Ветер южный – погода солнечная.

Если громкий гром – будет дождь.

Ветер с востока – будет дождь. Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.

Кузнечики в поле громко стрекочут – к зною.

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