День Владимира 2019: история праздника и что нельзя делать

28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси. Согласно преданию в этот день в 988 году князь Владимир принял новую веру и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь свой народ.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать историю этого праздника, а также, что нельзя делать в этот день.
День Владимира: значение имени
Покровителем мужчин с эти именем является князь Владимир Великий. В переводе оно означает "владеющий миром". Также существует другой вариант этого имени - Вальдемар, который может трактоваться, как "славный властитель".
Обладатель такого имени – прирожденный дипломат, которому под силу объединить даже врагов. Он тактичен и восприимчив к знаниям.
День Владимира: история праздника
В 987 году Владимир, захватил принадлежавший на тот момент Византийской империи, Херсонес. После этого, он потребовал, чтобы императоры Василий и Константин позволили ему жениться на царевне Анне. По преданию, братья дали согласие на брак, но потребовали у киевского князя принять христианство.
Существует предание, что перед самой свадьбой Владимир внезапно ослеп и Анна, надеясь на исцеление супруга, попросила его креститься как можно скорее. После крещения князь снова начал видеть и произнес:
"Теперь я узрел Бога Истинного!".
Дружинники Владимира увидели, какое чудо произошло после того, как он принял христианство и также крестились. Затем последовало обращение в христианство всего государства.
Приметы 28 июля
Если работать 28 июля – то это к беде и кошмарам ночью.
В День Владимира Красно Солнышко обязательно будет очень солнечно.
Липа пожелтела - к поздней осени. Если другие деревья стали желтыми раньше липы – осень наступит раньше обычного.
Если с утра прошел дождь, значит дальше будет солнце.
Ветер южный – погода солнечная.
Если громкий гром – будет дождь.
Ветер с востока – будет дождь. Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.
Кузнечики в поле громко стрекочут – к зною.
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