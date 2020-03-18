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18 марта • обновлено в 05:35
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День весеннего равноденствия 2020: когда будет и как правильно встретить

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В 2020 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта, в пятницу в 5.50 по Киеву.

Хотя во многих источниках постоянной датой праздника указывается 21 марта, из-за разницы календарного и астрономического годов День весеннего равноденствия постоянно смещается на несколько часов. Так, в нынешнем году смещение произошло из-за того, что 2020-й – високосный год. Подробнее о празднике, его традициях и приметах расскажет OBOZREVATEL.

День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия

Pixabay

День весеннего равноденствия: что это за праздник

Считается, что в День весеннего равноденствия весна окончательно вступает в свои права, а процесс восстановления светового дня заканчивается. С этого момента день по продолжительности приравнивается к ночи.

С точки зрения науки, в День весеннего равноденствия Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Земля же занимает вертикальное положение относительно светила.

Постепенно день начинает прибывать, а ночь становится короче, что является началом астрономической весны.

День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия

Pixabay

У многих народов считается, что День весеннего равноденствия имеет большую магическую силу, когда свет побеждает тьму и приносит тепло на Землю.

В некоторых странах, таких как Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, в этот день празднуется начало нового года.

Традиции в День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия у славян известен как Сороки. Праздник связывали с прилетом птиц, которые приносили с собой весну.

Главным символом был "путящий" жаворонок, который обязательно должен был прилететь в этот день. В форме этой птицы выпекали обрядовые угощения.

День весеннего равноденствия славяне связывали с прилетом птиц

День весеннего равноденствия славяне связывали с прилетом птиц

Pixabay

В День весеннего равноденствия устраивались шумные гуляния и застолья. Люди сжигали чучело, которое считалось символом ухода зимы. Также прыгали через костер, чтобы очиститься от негативной энергии, пели веснянки.

Незамужние девушки выпекали блины и гадали по ним на суженого, на первого ребенка. Также на любовь гадали по картам и на зеркале.

День весеннего равноденствия: приметы

Птицы прилетели – к хорошему урожаю пшеницы.

Мороз в День весеннего равноденствия сулит холода еще в течение 40 дней.

Загаданные в День весеннего равноденствия желания сбываются, а сны – вещие.

Праздник нужно провести весело и легко, чтобы год был удачным.

День весеннего равноденствия: приметы

День весеннего равноденствия: приметы

Pixabay

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции календарь День осеннего равноденствия праздник
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