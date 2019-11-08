День украинской письменности и языка: что это за праздник – 9 ноября

День украинской письменности и языка отмечается в Украине ежегодно 9 ноября. По православному календарю в этот день чтят память Преподобного Нестора Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
В День украинской письменности и языка OBOZREVATEL подготовил информацию о празднике, его истории и традициях.
День украинской письменности и языка: история праздника
День украинской письменности и языка как государственный праздник был установлен в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы – в поддержку "инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества".
Праздник был посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Нестор Летописец – киевский летописец и писатель-агиограф. С 1073 Нестор – монах Киево-Печерского монастыря. Он так же является автором "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского".
Праздник посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора
Фото: ruvera.ru
Нестор считается, по одной версии, составителем, по другой – автором "Повести временных лет". Умер и погребен в Киево-Печерской Лавре.
День украинской письменности и языка: как отмечают
Традиционно в День украинской письменности и языка возлагают цветы у памятника Нестору Летописцу.
С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства", который может написать каждый желающий.
Кроме того, в День украинской письменности и языка стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, ежегодное количество участников которого составляет более 5 миллионов из 20 стран мира.
9 ноября отмечают лучших популяризаторов украинского слова
Фото: ks-rda.gov.ua
Ранее также существовала традиция, когда 9 ноября родители отводили детей в школу, а потом шли в церковь, ставили свечку Нестору Летописцу и молились, чтобы он помог ребенку в учебе.
В этот день также отмечают лучших популяризаторов украинского слова, поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке, проводят региональные тематические конкурсы.
С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства"
фото: bizslovo.org
Поздравления на День украинской письменности и языка
С Днем украинской письменности и языка OBOZREVATEL предлагает поздравлять стихотворениями украинских поэтов, посвященными родному языку.
РІДНА МОВА
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім’я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
Д. Павличко
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