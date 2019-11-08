День украинской письменности и языка: что это за праздник – 9 ноября

День украинской письменности и языка отмечается в Украине ежегодно 9 ноября. По православному календарю в этот день чтят память Преподобного Нестора Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

В День украинской письменности и языка OBOZREVATEL подготовил информацию о празднике, его истории и традициях.

День украинской письменности и языка: история праздника

День украинской письменности и языка как государственный праздник был установлен в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы – в поддержку "инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества".

Праздник был посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Нестор Летописец – киевский летописец и писатель-агиограф. С 1073 Нестор – монах Киево-Печерского монастыря. Он так же является автором "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского".

Праздник посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора Фото: ruvera.ru

Нестор считается, по одной версии, составителем, по другой – автором "Повести временных лет". Умер и погребен в Киево-Печерской Лавре.

День украинской письменности и языка: как отмечают

Традиционно в День украинской письменности и языка возлагают цветы у памятника Нестору Летописцу.

С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства", который может написать каждый желающий.

Кроме того, в День украинской письменности и языка стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, ежегодное количество участников которого составляет более 5 миллионов из 20 стран мира.

9 ноября отмечают лучших популяризаторов украинского слова Фото: ks-rda.gov.ua

Ранее также существовала традиция, когда 9 ноября родители отводили детей в школу, а потом шли в церковь, ставили свечку Нестору Летописцу и молились, чтобы он помог ребенку в учебе.

В этот день также отмечают лучших популяризаторов украинского слова, поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке, проводят региональные тематические конкурсы.

С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства" фото: bizslovo.org

Поздравления на День украинской письменности и языка

С Днем украинской письменности и языка OBOZREVATEL предлагает поздравлять стихотворениями украинских поэтов, посвященными родному языку.

РІДНА МОВА

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім’я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

Д. Павличко

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