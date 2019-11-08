Главная Новости
8 ноября • обновлено в 06:29
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

День украинской письменности и языка: что это за праздник – 9 ноября

637 Читать материал на украинском

День украинской письменности и языка отмечается в Украине ежегодно 9 ноября. По православному календарю в этот день чтят память Преподобного Нестора Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

В День украинской письменности и языка OBOZREVATEL подготовил информацию о празднике, его истории и традициях.

День украинской письменности и языка: история праздника

День украинской письменности и языка как государственный праздник был установлен в 1997 году указом президента Украины Леонида Кучмы – в поддержку "инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества".

Новости
Свята та пам'ятні дати листопада: що відзначається

Праздник был посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Нестор Летописец – киевский летописец и писатель-агиограф. С 1073 Нестор – монах Киево-Печерского монастыря. Он так же является автором "Жития святых князей Бориса и Глеба и Феодосия Печерского".

Праздник посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора

Праздник посвящен памяти украинского летописца Преподобного Нестора

Фото: ruvera.ru

Нестор считается, по одной версии, составителем, по другой – автором "Повести временных лет". Умер и погребен в Киево-Печерской Лавре.

День украинской письменности и языка: как отмечают

Традиционно в День украинской письменности и языка возлагают цветы у памятника Нестору Летописцу.

С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства", который может написать каждый желающий.

Кроме того, в День украинской письменности и языка стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, ежегодное количество участников которого составляет более 5 миллионов из 20 стран мира.

9 ноября отмечают лучших популяризаторов украинского слова

9 ноября отмечают лучших популяризаторов украинского слова

Фото: ks-rda.gov.ua

Ранее также существовала традиция, когда 9 ноября родители отводили детей в школу, а потом шли в церковь, ставили свечку Нестору Летописцу и молились, чтобы он помог ребенку в учебе.

В этот день также отмечают лучших популяризаторов украинского слова, поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке, проводят региональные тематические конкурсы.

С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства"

С 2000 года в День украинской письменности и языка в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства"

фото: bizslovo.org

Поздравления на День украинской письменности и языка

С Днем украинской письменности и языка OBOZREVATEL предлагает поздравлять стихотворениями украинских поэтов, посвященными родному языку.

РІДНА МОВА

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім’я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

Д. Павличко

Ранее OBOZREVATEL писал про День инженерных войск Украины. Разминирование и разведка позиций, строительство укреплений и мостов, создание переправ и неприступных линий обороны – все это задача инженеров ВСУ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
украинский язык праздник
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Весело жить на Украине)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Нестор знает, шо вон украинец?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения