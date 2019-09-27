День туризма в Украине: лучшие поздравления и открытки

В Украине 27 сентября отмечается Национальный профессиональный праздник – День туризма.
Это событие посвящено работникам турагентств, туроператорам и всем, кто работает в этой постоянно растущей сфере, а также самим путешественникам. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями с Днем туризма в Украине.
День туризма в Украине – аэропорт
pixabay
День туризма в Украине – поздравление в стихах
Поздравляю с Днем туризма,
И желаю приключений,
Много путешествий в жизни,
Только ярких впечатлений.
Пусть глаза огнем сияют,
Покоряются вершины,
Пусть задор не угасает,
Никогда не знать рутины!
* * *
С украинским днем туризма!
Пусть для вас сияет солнце,
И везет по этой жизни,
Все прекрасно удается!
Мест немало интересных
Посетить я вам желаю.
Дней веселых, а не пресных,
Светлой радости без края!
* * *
Сегодня праздник — День Туризма,
Навыков и профессионализма,
Приключенческих моментов,
Экстремальных компонентов...
Отдых Ваш, пусть, будет лучшим,
С настроением — наилучшим,
Чтоб смогли Вы побывать,
В тех местах — где благодать!
Где душа полна свободы,
От красивейшей природы,
От прекрасных увлечений,
Многократных впечатлений!
День туризма в Украине – поздравление в прозе
Поздравляю с Днем туризма в Украине. Желаю неутомимого интереса к новым просторам, городам и странам, к неизведанным уголкам природы, к тропам удачи, к достопримечательностям всей планеты. Пусть твоими спутниками всегда будут хорошее настроение и вдохновляющая любовь.
* * *
Поздравляю тебя с Днем туризма. Хочу пожелать побольше счастливых дорог в твоей жизни, которые приведут к успеху. Пусть всегда выпадает возможность, будет желание и появляются средства, чтобы отправиться в путешествие и познавать новые просторы!
* * *
Желаю, чтобы в ваших глазах всегда отражались яркие впечатления, новые приключения и незабываемые эмоции, которые вам подарят неизведанные пути и не пройденные маршруты. Желаю, чтобы в ваших сердцах навсегда запечатлелись незабываемые закаты и умопомрачительные рассветы. Пускай ваша душа никогда не ищет покоя, а стремится в новые путешествия с любимым, потертым рюкзаком. С Днем туризма!
День туризма в Украине – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре украинцев ждут длинные выходные – сразу три дня подряд.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram