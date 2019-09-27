День туризма в Украине: лучшие поздравления и открытки

В Украине 27 сентября отмечается Национальный профессиональный праздник – День туризма.

Это событие посвящено работникам турагентств, туроператорам и всем, кто работает в этой постоянно растущей сфере, а также самим путешественникам. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями с Днем туризма в Украине.

День туризма в Украине – аэропорт pixabay

День туризма в Украине – поздравление в стихах

Поздравляю с Днем туризма,

И желаю приключений,

Много путешествий в жизни,

Только ярких впечатлений.

Пусть глаза огнем сияют,

Покоряются вершины,

Пусть задор не угасает,

Никогда не знать рутины!

* * *

С украинским днем туризма!

Пусть для вас сияет солнце,

И везет по этой жизни,

Все прекрасно удается!

Мест немало интересных

Посетить я вам желаю.

Дней веселых, а не пресных,

Светлой радости без края!

* * *

Сегодня праздник — День Туризма,

Навыков и профессионализма,

Приключенческих моментов,

Экстремальных компонентов...

Отдых Ваш, пусть, будет лучшим,

С настроением — наилучшим,

Чтоб смогли Вы побывать,

В тех местах — где благодать!

Где душа полна свободы,

От красивейшей природы,

От прекрасных увлечений,

Многократных впечатлений!

День туризма в Украине – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем туризма в Украине. Желаю неутомимого интереса к новым просторам, городам и странам, к неизведанным уголкам природы, к тропам удачи, к достопримечательностям всей планеты. Пусть твоими спутниками всегда будут хорошее настроение и вдохновляющая любовь.

* * *

Поздравляю тебя с Днем туризма. Хочу пожелать побольше счастливых дорог в твоей жизни, которые приведут к успеху. Пусть всегда выпадает возможность, будет желание и появляются средства, чтобы отправиться в путешествие и познавать новые просторы!

* * *

Желаю, чтобы в ваших глазах всегда отражались яркие впечатления, новые приключения и незабываемые эмоции, которые вам подарят неизведанные пути и не пройденные маршруты. Желаю, чтобы в ваших сердцах навсегда запечатлелись незабываемые закаты и умопомрачительные рассветы. Пускай ваша душа никогда не ищет покоя, а стремится в новые путешествия с любимым, потертым рюкзаком. С Днем туризма!

День туризма в Украине – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре украинцев ждут длинные выходные – сразу три дня подряд.

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