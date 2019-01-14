День Святого Василия: история и традиции праздника

В понедельник, 14 января, по юлианскому календарю наступает первый день нового года, тогда же люди отмечают и день Василия Великого – покровителя земледелия, философа и богослова.

OBOZREVATEL расскажет о празднике: историю и что принято делать в этот день, как правильно отмечать и посевать.

Отметим, что Святитель Василий Великий был человеком больших знаний, поэтому к нему обращаются люди, чья деятельность связана с просвещением — учителя, преподаватели вузов, научные работники. Также Василий считается покровителем свиноводов, поэтому в этот день на стол нужно подавать свинину.

Василий Великий Facebook.com/cspsidPechat

Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в христианской семье. Святитель проявлял себя твердым и принципиальным, строгим и сдержанным в соблюдении церковных канонов. За свои личные средства создавал богодельни и больницы, приюты для нищих и людей с инвалидностью. Также он построил два монастыря — мужской и женский.

Василий за свою жизнь оставил много богословских трудов: девять бесед на Шестоднев, 16 бесед на разные псалмы, пять книг в защиту православного учения о Святой Троице; 24 беседы на различные богословские темы; семь аскетических трактатов; правила монашеские; устав подвижнический; две книги о Крещении; книгу о Святом Духе; несколько проповедей и 366 писем разным лицам.

В этот день сутра молодые парни ходят посевать, а верующие – молятся святому Василию о здоровье и просят помощи в приобретении жилья или улучшении жилищных условий. В Украине этот праздник отмечается специальными богослужениями в церквях. В этот день поздравляют всех мужчин Василиев и женщин Василин с именинами.

Как считают издавна, посевание является исключительно мужским делом, так как первым в новом году в дом должен зайти мужчина. Посевальщики обычно берут с собой гречку, рис, пшеницу, горох, распевают колядки и рассыпают крупу у входа в дом или квартиру. Зерно должно лежать до Крещения, 19 января. После хозяева должны собрать крупу и хранить до следующего года.

Согласно традициям, в день Святого Василия принято готовить щедрую кутью – не постную. Варить ее надо рано утром и съедать всю до последней крошки. Гостей, которые приходят в дом щедровать, следует благодарить. Для этого можно приготовить вареники с творогом и блины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также 14 января отмечают Старый Новый год. Это дата празднования Нового года по юлианскому календарю, который использовали ранее.

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