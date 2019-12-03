День Святителя Прокла: что нельзя делать 3 декабря

3 декабря православная церковь чтит память Святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

Прокл владел ораторским мастерством, что позволило ему проповедовать христианство. Он беспокоился об обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами. OBOZREVATEL предлагает узнать об истории праздника, как его отмечать и что нельзя делать.

День Святителя Прокла: история

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Святитель Прокл жил примерно в V веке. Богословию он обучался у самого Иоанна Златоуста и получил достаточно хороший объем знаний в области Священного писания. Он также овладел ораторским искусством, что позволило ему проповедовать христианство. По преданию, именно Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанну.

После смерти Иоанна Златоуста Прокл занял пост епископа. Он активно проповедовал, изобличал ересь и язычество. Кроме того, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами.

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Так, во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. Люди выходили на улицу, чтобы молить Бога о спасении. Во время одного молебна из толпы был невидимой силой поднят в воздух мальчик и унесен на высоту. Затем, целым и невредимым, отрок был опущен на землю и рассказал, что там, в Вышине, он слышал и видел, как Ангелы, славя Бога, поют: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный". Весь народ запел трисвятую молитву, присоединив к ней: "помилуй нас" – и землетрясение прекратилось.

День Святителя Прокла: традиции и приметы

В народе издавна верили, что нечисть, несмотря на холод и стужу, в день Прокла может выскочить из-под земли в любой момент и навредить человеку. Поэтому люди читали разные защитные заговоры.

Святого Прокла традиционно просят защитить от всех бед и болезней.

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Кроме того, в этот день нужно прислушиваться к советам, которые вам будут давать. Они помогут вам в будущем.

Также в народе верили в приметы, связанные с днем Прокла:

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– Снегирь поет 3 декабря, а сорока под стреху прячется – скоро будет метель.

– Поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.

– Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

– Если человек родится 3 декабря, то он будет наделен способностью мастерить.

Что нельзя делать в День Прокла

Хризма.рф

В день Прокла лучше не отправляться в дальнюю дорогу, желательно сделать это на следующий день.

Также старайтесь не ругаться с окружающими, будьте дружелюбны и приветливы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про День святого Иоанна Затоуста. Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, живший в 4-5 веках.

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