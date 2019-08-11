День строителя 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

В Украине и на постоветском пространстве День строителя празднуется в 2019 году 11 августа.

Этот профессиональный праздник отмечается также каменщиками, плотниками, архитекторами, проектировщиками и всеми, кто связан с возведением домов. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

День строителя pixabay

День строителя 2019 – поздравления в стихах

С праздником строителя

Вас я поздравляю!

И зарплат огромных

От души желаю.

Чтоб доход ваш прочным,

Как фундамент, был.

Чтоб объект вам каждый

Прибыль приносил.

***

Стройка — дело непростое,

Нужен тут специалист.

Чтоб с руками, с головою,

И чтоб был не скандалист.

С днем строителя сегодня

Поздравляем вас, друзья,

Пусть работа будет легкой.

Ошибаться вам нельзя!

Чтоб здоровье было крепким,

Руки твердыми всегда,

Будущее — только светлым,

Обходила чтоб беда.

День строителя 2019 – поздравления в прозе

Строители! От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Хотим, чтобы в вашей жизни всегда нашлось место для удовольствия среди тяжелых рабочих будней. Пусть ваши сердца переполняются радостью от того, что вы осознаете себя нужными людьми и всегда желанны в любом доме.

***

Поздравляю с Днем строителя. Желаю строить прочно, крепко и надёжно, а жить — чудесно, весело и благополучно. Пусть хватает вдохновения для интересных проектов и идей, пусть хватает сил для их реализации и воплощения, пусть хватает времени и на хорошую работу, и на личные интересы, пусть хватает средств на все желания и мечты, ведь у строителя их должно быть много.

День строителя – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа также отмечают День работников ветеринарной медицины Украины, Рождество святителя Николая Чудотворца, Курбан-байрам.

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