День строителя 2019: лучшие поздравления и открытки с праздником

В Украине и на постоветском пространстве День строителя празднуется в 2019 году 11 августа.
Этот профессиональный праздник отмечается также каменщиками, плотниками, архитекторами, проектировщиками и всеми, кто связан с возведением домов. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
День строителя
pixabay
День строителя 2019 – поздравления в стихах
С праздником строителя
Вас я поздравляю!
И зарплат огромных
От души желаю.
Чтоб доход ваш прочным,
Как фундамент, был.
Чтоб объект вам каждый
Прибыль приносил.
***
Стройка — дело непростое,
Нужен тут специалист.
Чтоб с руками, с головою,
И чтоб был не скандалист.
С днем строителя сегодня
Поздравляем вас, друзья,
Пусть работа будет легкой.
Ошибаться вам нельзя!
Чтоб здоровье было крепким,
Руки твердыми всегда,
Будущее — только светлым,
Обходила чтоб беда.
День строителя 2019 – поздравления в прозе
Строители! От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Хотим, чтобы в вашей жизни всегда нашлось место для удовольствия среди тяжелых рабочих будней. Пусть ваши сердца переполняются радостью от того, что вы осознаете себя нужными людьми и всегда желанны в любом доме.
***
Поздравляю с Днем строителя. Желаю строить прочно, крепко и надёжно, а жить — чудесно, весело и благополучно. Пусть хватает вдохновения для интересных проектов и идей, пусть хватает сил для их реализации и воплощения, пусть хватает времени и на хорошую работу, и на личные интересы, пусть хватает средств на все желания и мечты, ведь у строителя их должно быть много.
День строителя – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа также отмечают День работников ветеринарной медицины Украины, Рождество святителя Николая Чудотворца, Курбан-байрам.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал