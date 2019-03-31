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День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

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Ежегодно во многих странах мира 1 апреля отмечается День смеха и юмора В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, и просто людей, с кем вам предстоит увидеться.

В некоторых странах первое апреля также называют День дураков. В любом случае стоит помнить, что первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля и всяческие шутки должны быть веселыми и ни в коем случае не обижать тех, к кому они применяются. OBOZREVATEL собрал лучшие открытки, стихи и смс по случаю Дня смеха.

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

Рixabay

Поздравления с 1 апреля в стихах:

С Днем смеха, друзья, поздравляю.

Сегодня настрой хоть куда,

И вам от души я желаю

Быть с юмором в жизни всегда.

Нам в жизни дается так много:

Любить, и любимыми быть,

И счастья достигнуть простого.

Лишь с юмором нужно дружить.

Давайте забудем обиды,

Беду мы прогоним сейчас,

И наши угрюмые мины

Заменим улыбкой мы враз.

Давайте плясать и смеяться,

Водить хороводы, шутить,

Друг другу, весне улыбаться

И добрыми к ближнему быть.

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

Мы для 1 апреля

Приготовим шутки впрок,

Чтоб в День смеха

С нами каждый

От души смеяться мог.

Смехом, шуткой будем с вами

Жизнь друг другу продлевать,

Я желаю, чтобы каждый

Смог кого-то разыграть.

Я желаю, чтоб день смеха

Нам добавил позитива,

Чтобы каждый улыбался,

Чтобы каждый был счастливым.

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года
Новости
День ангела Даниила: как поздравить

Сегодня празднуем День смеха,

Отложим грустные дела,

Ведь для здоровья и успеха

Улыбка свыше нам дана.

Пусть будет юмора побольше,

Друзей удачно разыграть,

Желаю море вам веселья

И никогда не унывать!

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

Поздравления на День смеха в прозе:

Поздравляю с днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

С Днём смеха поздравляю. Желаю всегда улыбаться и от души хохотать, ловить волну позитива и оптимизма по жизни, радоваться каждому дню и наполнять их счастливыми событиями, искренней радостью и отличными шутками.

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года
Новости
1 апреля - День смеха

СМС-поздравления на День дурака:

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб — улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

Пусть ярким будет настроение,

Желаю радостных минут!

Пока вокруг царит веселье,

Смешинки в воздухе живут!

Желаю вам смеяться много,

Чтоб аж болели животы!

Всего вам светлого, смешного,

Улыбок, шуток, доброты!

День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года
День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Поздравляю скакунов с наступающим их национальным праздником - Днем Дурака. Слава Святому майдану превратившему украину в профессионального ДУРНЯ!
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