День смеха-2019: как поздравить с самым веселым праздником года

Ежегодно во многих странах мира 1 апреля отмечается День смеха и юмора В этот день принято шутить и разыгрывать друзей, коллег по работе, и просто людей, с кем вам предстоит увидеться.
В некоторых странах первое апреля также называют День дураков. В любом случае стоит помнить, что первоапрельские розыгрыши, приколы на 1 апреля и всяческие шутки должны быть веселыми и ни в коем случае не обижать тех, к кому они применяются. OBOZREVATEL собрал лучшие открытки, стихи и смс по случаю Дня смеха.
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Поздравления с 1 апреля в стихах:
С Днем смеха, друзья, поздравляю.
Сегодня настрой хоть куда,
И вам от души я желаю
Быть с юмором в жизни всегда.
Нам в жизни дается так много:
Любить, и любимыми быть,
И счастья достигнуть простого.
Лишь с юмором нужно дружить.
Давайте забудем обиды,
Беду мы прогоним сейчас,
И наши угрюмые мины
Заменим улыбкой мы враз.
Давайте плясать и смеяться,
Водить хороводы, шутить,
Друг другу, весне улыбаться
И добрыми к ближнему быть.
Мы для 1 апреля
Приготовим шутки впрок,
Чтоб в День смеха
С нами каждый
От души смеяться мог.
Смехом, шуткой будем с вами
Жизнь друг другу продлевать,
Я желаю, чтобы каждый
Смог кого-то разыграть.
Я желаю, чтоб день смеха
Нам добавил позитива,
Чтобы каждый улыбался,
Чтобы каждый был счастливым.
Сегодня празднуем День смеха,
Отложим грустные дела,
Ведь для здоровья и успеха
Улыбка свыше нам дана.
Пусть будет юмора побольше,
Друзей удачно разыграть,
Желаю море вам веселья
И никогда не унывать!
Поздравления на День смеха в прозе:
Поздравляю с днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!
Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!
С Днём смеха поздравляю. Желаю всегда улыбаться и от души хохотать, ловить волну позитива и оптимизма по жизни, радоваться каждому дню и наполнять их счастливыми событиями, искренней радостью и отличными шутками.
СМС-поздравления на День дурака:
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
И над кем-то подшутить,
Чтоб народ развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Чтоб — улыбка до ушей,
Хоть завязочки пришей.
Пусть ярким будет настроение,
Желаю радостных минут!
Пока вокруг царит веселье,
Смешинки в воздухе живут!
Желаю вам смеяться много,
Чтоб аж болели животы!
Всего вам светлого, смешного,
Улыбок, шуток, доброты!
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