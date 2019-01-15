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День памяти святого Серафима Саровского: что нельзя делать в этот день

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15 января православные христиане отмечают день памяти Серафима Саровского. Церковь считает этого Святого чудотворцем, которого избрал для своих дел сам Господь

Если просить Святого Серафима Саровского о заступничестве, он обязательно поможет и жизнь изменится к лучшему. OBOZREVATEL предлагает узнать о том, что нельзя делать в этот день.

День памяти святого Серафима Саровского: что нельзя делать в этот день

religiya.temaretik.com

Преподобный Серафим за святую жизнь удостоился неоднократного посещения Божией Матери и Святых. Будучи монахом он имел склонность к уединению, поэтому старался жить подальше от других людей. Серафим жил в лесу в келье, искал сам себе пропитание, соблюдал строжайший пост и постоянно молился, на протяжении многих лет.

День памяти святого Серафима Саровского: что нельзя делать в этот день

Александрийское подворье

Позже Святой принял обет молчания и старался исполнять его почти 20 лет. Серафим помогает в облегчении страданий и в исцелении от тяжелых заболеваний. Есть свидетельство того что Святой еще при жизни мог исцелять даже от смертельных болезней, а использовал для этого молитву и воду, набранную из источника. Излечение совершается не только в физическом плане, но и духовном.

День памяти святого Серафима Саровского: что нельзя делать в этот день

Праздники сегодня

В этот день не запрещается работать или заниматься домашними делами. Не стоит ругаться, и желать кому-то зла. Также не следует никого обманывать.

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