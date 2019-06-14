День отца-2019: как оригинально поздравить с праздником

В Украине в 2019 году День отца приходится на 16 июня после одобрения Кабинетом министров указа президента о государственном празднике.

Эта дата была утверждена с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с оригинальными поздравлениями с праздником.

День отца – поздравления в стихах

День отца pixabay

Поздравляю с Днем отца,

С днём папули — молодца!

Для детей ты будь героем,

Чтоб горды были тобою,

Для жены — опорой будь,

Ты давай ей отдохнуть!

Быть родителем — награда,

Будь с детьми почаще рядом,

Сделай детство их счастливым,

Беззаботным и красивым!

Я к чему веду всё здесь:

Будь таким, какой ты есть!

***

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С днем отца, тебя родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

День отца – поздравления в прозе

День отца-2019 effects1

Любимый папа! Поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце – вечно молодым. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

***

Поздравляем Вас с важным и значимым праздником — Днём отца. В жизни каждого из нас отец играет важную роль, являясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Желаем Вам семейного благополучия, гордости за детей, здоровья и веры в свои силы.

День отца-2019 – поздравления СМС

День папы effects1

Будь счастлив и молод душою всегда,

Пусть светит нам ярко улыбка твоя.

Поддержки друзей, достатка и сил!

Чтоб всё, что задумал, ты осуществил.

***

С Днем отца, любимый папа,

Поздравляю от души,

Я тебе желаю счастья,

И стареть ты не спеши!

День отца в Украине-2019 – открытки

День отца effects1

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня также отмечают Троицу. Как поздравить со светлым праздником, читайте в нашем материале.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!