День отца-2019: как оригинально поздравить с праздником

В Украине в 2019 году День отца приходится на 16 июня после одобрения Кабинетом министров указа президента о государственном празднике.
Эта дата была утверждена с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи. OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с оригинальными поздравлениями с праздником.
День отца – поздравления в стихах
День отца
pixabay
Поздравляю с Днем отца,
С днём папули — молодца!
Для детей ты будь героем,
Чтоб горды были тобою,
Для жены — опорой будь,
Ты давай ей отдохнуть!
Быть родителем — награда,
Будь с детьми почаще рядом,
Сделай детство их счастливым,
Беззаботным и красивым!
Я к чему веду всё здесь:
Будь таким, какой ты есть!
***
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца, тебя родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
День отца – поздравления в прозе
День отца-2019
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Любимый папа! Поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце – вечно молодым. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.
***
Поздравляем Вас с важным и значимым праздником — Днём отца. В жизни каждого из нас отец играет важную роль, являясь гарантом защиты, мудрым советчиком и другом. Желаем Вам семейного благополучия, гордости за детей, здоровья и веры в свои силы.
День отца-2019 – поздравления СМС
День папы
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Будь счастлив и молод душою всегда,
Пусть светит нам ярко улыбка твоя.
Поддержки друзей, достатка и сил!
Чтоб всё, что задумал, ты осуществил.
***
С Днем отца, любимый папа,
Поздравляю от души,
Я тебе желаю счастья,
И стареть ты не спеши!
День отца в Украине-2019 – открытки
День отца
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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня также отмечают Троицу. Как поздравить со светлым праздником, читайте в нашем материале.
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