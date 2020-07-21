День Казанской иконы Божьей Матери: молитва, традиции и запреты 21 июля

Православная церковь 21 июля отмечает праздник в честь одной из самых чтимых икон – Казанской иконы Пресвятoй Богородицы.

С этой иконой связано много чудес, ею благословляют молодоженов и дарят на венчание и крещение детей. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о празднике, его истории, традициях и о том, что нельзя делать в этот день.

Поздравление с Казанской иконой Божией Матери Pinterest

История праздника

В православии Казанской иконе Божьей Матери посвящены два праздника: 21 июля и 4 ноября. Первый из них отмечается в память явления иконы.

Обретение иконы произошло в 1579 году, после большого пожара в Казани, который уничтожил часть города. Десятилетней девочке Матроне, дочери крестьянина, потерявшем дом при пожаре, во сне явилась Пресвятая Богородица и велела откопать ее икону из пепелища в указанном месте.

На глубине около метра в том месте действительно была найдена икона – абсолютно нетронутая огнем. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году tuganaylar.ru

В чем помогает Казанская икона Божьей Матери

Поскольку Казанскую икону считают покровительницей, семьи, женщин и детей, ею благословляют молодоженов, дарят на венчание и крещение.

Перед ней молятся о любви, замужестве, семейном счастье, о здоровье детей и мужа. Также просят о спокойствии дома, рождении ребенка, об исцелении от болезней (особенно глаз) и о мудрости для принятия правильного решения.

Казанская икона Божией Матери minevsky.ru

Традиции праздника

Наши предки этот день называли "Казанская летняя", в это время начинались сбор урожая и жатва. Однако в некоторых регионах запрещалось работать, люди устраивали гуляния в честь праздника, которые продолжались до нескольких дней.

Считается, что брак, заключенный 21 июля, в день Казанской Божией Матери, будет крепким и счастливым.

Приметы на 21 июля

На Казанской неделе нет дождя – пойдет на Ильинской (в начале августа).

По погоде на Казанскую судят о предстоящей зиме.

Черника созрела – настало время жатвы.

Пчелы агрессивны – к засухе.

По погоде на Казанскую судят о предстоящей зиме Pixabay

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божьей Матери

ругаться, злиться, сквернословить;

заниматься работой по дому: лучше уделить время душе и и сходить в церковь помолиться.

Молитва Божьей Матери перед иконой "Казанская"

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя.

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