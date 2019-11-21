День иконы Божией Матери "Скоропослушница": что нельзя делать в праздник

22 ноября православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница". Как отмечать, что нельзя делать и молитва перед иконой Божией Матери — в материале OBOZREVATEL.

День иконы Божией Матери "Скоропослушница": история

Чудотворная икона Божией матери "Скоропослушница" находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон.

Икона Божией Матери "Скоропослушница". Монастырь Дохиар, Святая Гора Афон hram-troicy.prihod.ru

Святой образ был написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита.

По монастырскому преданию, в 1664 году келарь обители Нил, проходя в ночное время с зажженной лучиной в трапезную, услышал голос от висевшего над дверью образа Богородицы, который призывал его больше не ходить там с зажженной лучиной и не коптить образ. Однако монах пренебрег предупреждением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной, за что был был поражен слепотой.

Монастырь Дохиар hram-troicy.prihod.ru

Днями и ночами он молился перед образом Матери Божией, в раскаянии испрашивая себе прощения и исцеления. И наконец, когда однажды он тихо плакал у иконы, послышался голос:

"Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что Я - их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит прошения их. С этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим ко Мне, буду оказывать милость и исполнение прошений".

Часовня Богородицы Скоропослушницы hram-troicy.prihod.ru

Через эту святую икону "Скоропослушницы" Пресвятая Богородица и после совершала многие исцеления: даровала зрение слепым, восставляла расслабленных. Особенно отмечались случаи исцеления от беснования и падучей. Богородица избавляла многих от кораблекрушения, освобождала из плена.

Икона Божией Матери "Скоропослушница" "Православие"

День иконы Божией Матери "Скоропослушница": обычаи

Списки с чудотворной иконы "Скоропослушницы" на Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием: многие из них прославились чудесами.

Перед иконой Божьей Матери "Скоропослушница" в первую очередь молятся о духовном прозрении, когда человек находится в растерянности и не знает как поступить, также во всех случаях, когда нужна особенно скорая и действенная помощь в Ее молитве к Сыну.

Празднование Святой иконы "Скоропослушница" на Афоне agionoros.ru

Кроме того, Богородица через свою икону "Скоропослушница" помогает в исцелении от разных заболеваний, даже самых тяжелых. Перед Ее святым образом возносят молитву за детей и о помощи в родах - о рождении здорового ребенка.

День иконы Божией Матери "Скоропослушница": что нельзя делать

Праздник иконы Божией Матери "Скоропослушница" отмечается один раз в год. Он не считается таким большим, как, например, Пасха или Рождество, и не отмечается на государственном уровне.

По словам служителей церкви, в этот день нужно посещать церковь, обращаться с молитвами к Божьей Матери и просить здоровья для себя и близких.

Икона Божией Матери ''Скоропослушница''. Афонский Дохиарский монастырь hram-troicy.prihod.ru

Раньше в народе верили, что в День иконы Божией Матери "Скоропослушница" женщинам нельзя выполнять тяжелую работу по дому, вышивать, убирать. Мужчины в этот день также молились и старались не касаться тяжелой работы.

Наши предки верили, что в этот день нужно молиться и духовно очищаться.

Молитва перед иконой Божией Матери "Скоропослушница"

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, Скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественные благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечные муки и не лишит небеснаго Своего царствия. О преблагословенная Богородице: ты благоизволила еси нарещися во образе своем Скоропослушница, повеливающи всем притекати к тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежды спасения, и твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.

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