День Григория Чудотворца: что категорически нельзя делать 30 ноября

30 ноября православная церковь отмечает День памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

В народе этот праздник именуют Григорий Зимоуказатель – по этому дню судят о том, какой будет зима. Какова история праздника, как отмечать и что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

День Святителя Григория Чудотворца: история

Святой Григорий Неокесарийский родился в знатной языческой семье в Неокесарии Понтийской (ныне Турция) в Малой Азии. К христианской вере Григорий обратился в 238 году, а вскоре его рукоположили во епископа его родного города и занимал он эту должность 30 лет.

Григорий Чудотворец. Икона 12 столетия wikipedia.org

Люди в его епископской столице были очень грешными, в городе было всего 17 христиан, поэтому Григорий с большим усердием принялся обращать язычников в христианство. Бог наделил Григория даром чудотворения и он молитвой лечил больных, одновременно обращая их в истинную веру.

Когда возобновилось преследования христиан, владыка скрывался в горах.

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В житии Григория сказано, что перед смертью он поинтересовался, сколько в городе осталось язычников – оказалось, что только 17. Умер Григорий Неокесарийский в 270 году. Его святые мощи впоследствии перенесли в монастырь в Калабрии в Южной Италии.

Что нельзя делать в День Григоря Чудотворца

Считалось, что в День Григоря Чудотворца новости обычно пустые и не стоит принимать их близко к сердцу. Кроме того, нужно избегать общения с людьми с дурным глазом. Они могут сильно навредить.

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На Григория также нельзя было примерять чужие обручальные кольца. Люди верили, что это принесет несчастье.

День памяти Григория Чудотворца: обычаи и приметы

По народной традиции в День Григория Чудотворца люди "закатывают зиму", то есть кувыркаются в снегу. Считалось, что заниматься этим на Григория Зимоуказателя нужно не только детям, но и взрослым. По поверью, если хорошо "закатать зиму", то целый год будешь здоровым и не будешь болеть.

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Мужчины раньше в этот день старались определить, какой будет зима. Они катали колеса и смотрели, как далеко они покатятся. Если колесо укатилось далеко, то зима обещала быть лютой и морозной, если же оно быстро падало, то зимой ждали частых оттепелей.

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Кроме того, существовал обычай накануне Григория Зимоуказателя, вечером 29 ноября, девушкам гадать на суженого. Для этого старались вызвать вещий сон, в котором должен явиться будущий муж.

Также была примета, согласно которой тихая вода в колодце в День Григория Чудотворца сулила теплую зиму, а если она сильно шумела, то готовились к морозам.

Темный лед на реке предвещал богатый урожай в грядущем году.

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Теплая погода на Григория Зимоуказателя обещала мягкую зиму. Пасмурная означала, что зимой будет мало солнечных дней. Если же в этот день ударит мороз, то скоро ждали сильных холодов.

Молитва святому Григорию Чудотворцу

mzgazeta.ru

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, преподобне отче Григорие! Услыши нас молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Виждь нас грешных в толицех обстояниих сущих, виждь нас немощных отвсюду уловляемых и всякаго блага лишенных, и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставити нас во греховном плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Спаса Господа, Емуже ты со безплотными лики предстоиши. Милостива к нам сотвори Содетеля нашего в нынешнем веце и в будущем, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей, благости да воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и к цельбоносному гробу твоему припадающе недостойнии, изцеления просим. Избави нас, угодниче Христов, от злых, находящих на ны, и укроти волны страстей и бед востающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть, и не по-грязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, преподобне отче наш Григорие, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное. жительство, оставление грехов и душам нашим спасение и велию милость, ныне и во веки веков. Аминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября начался Рождественский пост – один из четырех многодневных постов в православии. Его еще называют Филиппов пост, поскольку заговенье на него обычно выпадает в Филиппов день 27 ноября.

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