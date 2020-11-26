День благодарения: что это за праздник и почему его отмечают в США

В четверг, 26 ноября, в США отмечается День благодарения (Thanksgiving Day). Это один из любимых национальных праздников американцев, в который принято благодарить Бога и близких людей за все хорошее.

Каждый год он приходится на разные даты, поскольку отмечается в четвертый четверг последнего месяца осени. С этого дня в Америке начинается сезон праздников, включающий в себя Рождество и завершающийся Новым годом. Подробнее о традициях Дня благодарения читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День благодарения связан с важнейшими событиями в истории США. Он появился благодаря первым переселенцам из Англии, которые прибыли к берегам Северной Америки в ноябре 1620 года и основали Плимутскую колонию на территории современного штата Массачусетс.

Более половины из около сотни переселенцев не смогли пережить первую зиму в новых краях – они погибли от холода, голода и болезней. Весной местные индейцы помогли англичанам в обработке каменистой почвы и выращивании культур. Неожиданно богатый урожай стал наградой за труды.

Первый губернатор поселенцев Уильям Брэдфорд предложил идею отметить день благодарности Богу. На праздник осенью в 1621 году позвали вождя и еще 90 индейцев племени, которое помогло колонистам выжить. Этот день стал первым Днем благодарения.

После обретения независимости от Великобритании первый президент США Джордж Вашингтон (1789-1797) предложил отмечать День благодарения как национальный праздник каждый год 26 ноября. А в 1941 году Конгресс США принял билль, которым постановил праздновать День благодарения в четвертый четверг ноября.

В День благодарения американцы, по старинной традиции, собираются на семейный ужин в доме старшего поколения. Каждый член семьи произносит благодарственную речь за все хорошее, что есть в его жизни.

К столу принято подавать те же блюда, которые присутствовали на первом Дне благодарения в 1621 году. Фаршированная индейка с клюквенным сиропом и тыквенный пирог стали своеобразными символами праздника.

Традиционно праздничный ужин декорируют молодыми тыквами, яблоками, апельсинами, орехами, початками "индейской" кукурузы, каштанами, сухими листьями, осенними цветами и виноградом, что символизирует обилие даров природы.

В День благодарения существует обычай проводить Церемонию преподнесения индейки президенту США. Глава государства зачитывает указ о помиловании птицы, которая после этого отправляется в зоопарк доживать свой век, не рискуя быть съеденной.

В Нью-Йорке проходит парад огромных надувных игрушек, который с 1927 года организовывает компания Macy’s.

Следующий за Днем благодарения день называется Черной пятницей. С этой даты начинается рождественский сезон распродаж в магазинах и в интернете.

В Канаде День благодарения отмечают во второй понедельник октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США ранее одобрили экспериментальный препарат от COVID-19, которым лечили президента Дональда Трампа.