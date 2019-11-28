День благодарения 2019: история и традиции праздника

28 ноября американцы отмечают один из главных и любимых праздников в году — День благодарения. В этот день у них принято ходить в церковь семьями и устраивать ужин, где на столе обязательно должна быть индейка с пюре и клюквенным соусом.

OBOZREVATEL предлагает читателям подробнее узнать историю и традиции Дня благодарения.

Фото: freepik.com

День благодарения — история праздника

Возникновение праздника связано с первыми переселенцами из Англии, которые прибыли в Новый свет на корабле Мэйфлауэр. После многомесячного плавания они достигли США в ноябре 1620 года, где их ждала суровая зима.

Половина переселенцев умерла в первую зиму от холода, голода и болезней. Те, кто выжил основали Плимутскую колонию и с помощью местных индейцев начали работать на земле. В результате переселенцы устроили праздник, как знак благодарности Богу за щедрость. На праздник пригласили и индейцев — так прошел первый в мире День благодарения.

Фото: businessvisit.com.ua

Национальным он стал в 1789 году. Изначально его ежегодно отмечали 26 ноября: соответствующий указ подписал первый американский лидер Джордж Вашингтон. А в 1864 году Авраам Линкольн решил изменить дату празднования и постановил отмечать День благодарения в четвертый четверг ноября. После ряда изменений окончательный статус праздника закрепился в 1941 году.

День благодарения 2019 — традиции праздника

Главная традиция празднования Дня благодарения — провести этот день в кругу семьи и близких друзей, быть с теми, кому вы благодарны за каждую минуту общения.

Фото: gazeta.ru

На столе обязательно должны быть: жареная индейка с клюквенным соусом, сладкий картофель, тыквенный пирог и разнообразные блюда из кукурузы. Перед тем как приступить к трапезе все члены семьи должны благодарить Бога и друг друга за все хорошее, что случилось с ними за последний год.

Фото: forumdaily.com

Кроме семейных обедов, традиционными уже стали и парады. Самым знаменитым является Macy’s, который проходит в Нью‑Йорке. Его особенностью являются огромные надувные игрушки из известных мультфильмов. Шествие по центральным улицам Нью-Йорка показывают в прямом эфире.

Также в день Благодарения президент США проводит торжественную церемонию помилования индейки. Одну из двух птиц, заранее выбранных американцами на сайте Белого дома, он милует, а вторую готовят и подают на президентском обеде.

День благодарения — интересные факты

Фото: i.pinimg.com

День благодарения стал государственным праздником благодаря усилиям писательницы Сары Джозефы Хейл — она в течение 17 лет писала письма Аврааму Линкольну с просьбой узаконить праздник, и президент согласился. Изначально на праздничном столе индейки не было. Первые Дни благодарения отмечали с олениной, гусем, устрицами, лобстерами и картофельным пюре. Ежегодно за время Дня благодарения съедается больше 46 млн тушек, каждая из которых весит в среднем 14 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Украине и во всем мире отмечают еще и Всемирный день сострадания. Подробнее о празднике и что нельзя делать в этот день читайте здесь.

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