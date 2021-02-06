День без мобильного телефона: в чем суть всемирной акции

В субботу, 6 февраля, отмечается Всемирный день без мобильного телефона. Цель праздника – попытаться как можно меньше использовать сотовую связь и гаджеты.

Акция продолжается до 8 февраля включительно: каждый желающий может присоединиться к ней в один из этих дней. Подробнее о Дне без телефона и его истории рассказывает OBOZREVATEL.

Всемирный день без мобильного телефона отмечается с 2001 года. Идею акции предложил писатель из Франции Фил Марсо, автор первого романа в СМС-ках и слова "адиктофония", обозначающего болезненную зависимость от мобильного телефона.

Его поддержали психологи, встревоженные новой манией, быстро распространяющейся по миру. Дата проведения акции приходится на день памяти святого Гастона (по католическому календарю). Его имя во Франции ассоциируется с известной песенкой: "Гастон, звонит телефон, но опять никто не берет трубку".

В психиатрии для обозначения зависимости от телефона существует специальный термин – "номофобия". Она близка к аддикциям – другим нездоровым зависимостям, таким как наркомания, алкоголизм, игромания или шопоголизм.

Человек, страдающий от пристрастия к телефону, посредством интернет-общения может компенсировать определенные личностные проблемы, например, некоммуникабельность или боязнь одиночества.

Согласно исследованию, проведенному в Великобритании с участием более 2 тысяч пользователей мобильных телефонов, 53% человек начинают нервничать при потере телефоне, его разряжении, исчезновении сигнала или отсутствии денег на счету. Причем чаще страх в таких ситуациях испытывают мужчины (58 %), чем женщины (48%). В основном номофобия встречается среди подростков и людей 18-24 лет (77%).

В любой из следующих трех дней после 6 февраля людям по всему миру предлагается попробовать отказаться от использования мобильного телефона.

Согласно идее праздника, СМИ рекомендуется сосредоточить внимание на освещении этой темы, а учебным заведениям – проводить семинары, классные часы и дискуссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был зарегистрирован законопроект от депутата "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, которым предлагается запретить в школах использование смартфонов и других гаджетов, подключенных к интернету.