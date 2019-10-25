День автомобилиста: когда и как отмечают праздник в Украине

Автолюбители, дальнобойщики, работники автотранспортных предприятий и все, кто не представляет своей жизни без руля и дороги, в воскресенье, 27 октября, будут отмечать профессиональный праздник – День автомобилиста и дорожника.

Традиционно праздник приходится на последнее воскресенье октября. Накануне Дня автомобилиста OBOZREVATEL собрал информацию о его истории и традициях.

День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября pixabay

День автомобилиста – история праздника

День автомобилиста и дорожника в Украине берет начало с 1993 года. Он был учрежден в соответствии с Указом президента Украины. Согласно документу этот день празднуется в последнее воскресенье октября, именно поэтому его дата меняется каждый год.

День автомобилиста и дорожника 2019 pixabay

Традиции празднования Дня автомобилиста и дорожника

В честь профессионального праздника автотранспортные предприятия проводят корпоративные мероприятия и награждения, устраивают развлекательные программы для сотрудников. Кроме того, в этот день организуют различные автопробеги, соревнования, выставки ретро-авто и современного транспорта.

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