День автомобилиста: когда и как отмечают праздник в Украине

Автолюбители, дальнобойщики, работники автотранспортных предприятий и все, кто не представляет своей жизни без руля и дороги, в воскресенье, 27 октября, будут отмечать профессиональный праздник – День автомобилиста и дорожника.
Традиционно праздник приходится на последнее воскресенье октября. Накануне Дня автомобилиста OBOZREVATEL собрал информацию о его истории и традициях.
День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября
pixabay
День автомобилиста – история праздника
День автомобилиста и дорожника в Украине берет начало с 1993 года. Он был учрежден в соответствии с Указом президента Украины. Согласно документу этот день празднуется в последнее воскресенье октября, именно поэтому его дата меняется каждый год.
День автомобилиста и дорожника 2019
pixabay
Традиции празднования Дня автомобилиста и дорожника
В честь профессионального праздника автотранспортные предприятия проводят корпоративные мероприятия и награждения, устраивают развлекательные программы для сотрудников. Кроме того, в этот день организуют различные автопробеги, соревнования, выставки ретро-авто и современного транспорта.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие религиозные праздники будут отмечать православные христиане в октябре 2019-го.
Смотрите видео по теме:
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.