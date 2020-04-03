День ангела Владимира: красивые картинки и видео с поздравлениями

Православная церковь 3 апреля чтит память священномученика Владимира Введенского.
Владимир Введенский был священником Русской православной церкви, который принял мученическую смерть в 1931 году во время гонений на христиан в СССР.
В то же время, все кто носит имя Владимир, отмечают свой День ангела. Как поздравить Вову с именинами: OBOZREVATEL предлагает лучшие стихи, видео и картинки с поздравлениями.
День ангела Владимира: красивые картинки
listivki.olkol.com
День ангела Владимира: поздравления в стихах и прозе
Владимир, с днем ангела тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем,
Здоровья крепкого, сил, удачи,
И настроения прекрасного в придачу.
Будь на лихом коне всегда,
Чтоб приветливой была судьба,
Чтоб любили тебя, понимали,
Чтоб друзья надежные окружали.
***
День ангела Владимира: красивые открытки
otkritkiok.ru
В День Ангела, Володю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
listivki.olkol.com
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Володимире,
Прийми привітання!
***
День ангела Владимира: красивые открытки
otkritkiok.ru
Поздравляю с Днем Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.
С Днем ангела Владимира: открытки
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
listivki.olkol.com
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
otkritkiok.ru
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
listivki.olkol.com
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
listivki.olkol.com
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
otkritkiok.ru
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
listivki.olkol.com
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
listivki.olkol.com
Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки
otkritkiok.ru
День ангела Владимира: видео
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По материалам: pozdravok.ru, "КП", pozdravik.ru.
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