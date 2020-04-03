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3 апреля • обновлено в 06:16
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День ангела Владимира: красивые картинки и видео с поздравлениями

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Православная церковь 3 апреля чтит память священномученика Владимира Введенского.

Владимир Введенский был священником Русской православной церкви, который принял мученическую смерть в 1931 году во время гонений на христиан в СССР.

В то же время, все кто носит имя Владимир, отмечают свой День ангела. Как поздравить Вову с именинами: OBOZREVATEL предлагает лучшие стихи, видео и картинки с поздравлениями.

День ангела Владимира: красивые картинки

День ангела Владимира: красивые картинки

listivki.olkol.com

День ангела Владимира: поздравления в стихах и прозе

Владимир, с днем ангела тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Здоровья крепкого, сил, удачи,

И настроения прекрасного в придачу.

Будь на лихом коне всегда,

Чтоб приветливой была судьба,

Чтоб любили тебя, понимали,

Чтоб друзья надежные окружали.

***

День ангела Владимира: красивые открытки

День ангела Владимира: красивые открытки

otkritkiok.ru

В День Ангела, Володю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

listivki.olkol.com

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Володимире,

Прийми привітання!

***

День ангела Владимира: красивые открытки

День ангела Владимира: красивые открытки

otkritkiok.ru

Поздравляю с Днем Владимира. Желаю, чтобы ангел-хранитель с тобой был всегда и повсюду, чтобы тебе, Володя, покорялась любая вершина и любая глубина. Желаю здоровья и любви тебе, отважный Владимир, а также вечного мужества сердца, гармонии души и счастья жизни.

С Днем ангела Владимира: открытки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

listivki.olkol.com

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

otkritkiok.ru

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

listivki.olkol.com

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

listivki.olkol.com

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

otkritkiok.ru

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

listivki.olkol.com

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

listivki.olkol.com

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

Открытки в День ангела Владимира: красивые картинки

otkritkiok.ru

День ангела Владимира: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда исчезла фаворитка Меладзе из "ВИА Гры" Ева Бушмина: где она и как изменилась.

По материалам: pozdravok.ru, "КП", pozdravik.ru.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
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