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15 февраля • обновлено в 06:24
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День ангела Василия: красивые открытки и поздравления с именинами Васе

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15 февраля все мальчики, парни и мужчины по имени Василий отмечают свои именины.

Так, в этот день с Днем ангела поздравляют всех Вась. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Василию с именинами.

День ангела Василия

День ангела Василия

С Днем ангела Василия: поздравления в стихах

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.

Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

***

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!

Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Лишь позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

***

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

Дорогой ты наш Василий,

Боевой, отважный, сильный,

Будь всегда на позитиве,

Как король, живи красиво!

В банке счет пусть возрастет,

Счастье в дверь твою войдет,

Радость каждый день приносит,

И любовь заходит в гости!

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День ангела Василия: поздравления в прозе

– Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть всё складывается воистину по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С именинами!

– Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.

День ангела Василия

День ангела Василия

– Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.

– Имя Василий означает "царственный". И, как истинный правитель, ты внимателен, отзывчив и добр, готов всегда протянуть руку помощи, человек долга одним словом. С Днем ангела тебя!

С Днем ангела Василия: открытки

День ангела Василия

День ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

День ангела Василия

День ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

День ангела Василия

День ангела Василия

День ангела Василия

День ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

День ангела Василия

День ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

С Днем ангела Василия

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь религия традиции праздник
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