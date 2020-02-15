День ангела Василия: красивые открытки и поздравления с именинами Васе

15 февраля все мальчики, парни и мужчины по имени Василий отмечают свои именины.
Так, в этот день с Днем ангела поздравляют всех Вась. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления Василию с именинами.
День ангела Василия
С Днем ангела Василия: поздравления в стихах
Дорогой ты наш Василий,
Обнимаем крепко, сильно,
Поздравления прими
В эти праздничные дни.
Счастлив будь, здоров, конечно,
Чтоб любовь была навечно,
Чтоб желания сбылись
И стала радостною жизнь.
***
С Днем ангела Василия
Вася, прими от души поздравление,
Для счастья всегда пускай будет причина!
Сбудутся пусть все мечты и стремления,
Пускай будут: вилла, квартира, машина!
Желаю здоровья, любви и успеха,
Конечно же, преданных, верных друзей,
Лишь позитива, веселья и смеха,
И море погожих и радостных дней!
***
С Днем ангела Василия
Дорогой ты наш Василий,
Боевой, отважный, сильный,
Будь всегда на позитиве,
Как король, живи красиво!
В банке счет пусть возрастет,
Счастье в дверь твою войдет,
Радость каждый день приносит,
И любовь заходит в гости!
День ангела Василия: поздравления в прозе
– Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть всё складывается воистину по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С именинами!
– Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.
День ангела Василия
– Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.
– Имя Василий означает "царственный". И, как истинный правитель, ты внимателен, отзывчив и добр, готов всегда протянуть руку помощи, человек долга одним словом. С Днем ангела тебя!
С Днем ангела Василия: открытки
День ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
День ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
День ангела Василия
День ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
День ангела Василия
С Днем ангела Василия
С Днем ангела Василия
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