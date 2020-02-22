22 февраля по православному календарю все девочки и женщины по имени Валентина отмечают свой День ангела.

Как поздравить Валю с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

День ангела Валентины pixabay.com

Именины Валентины: стихи

В День ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

Валюшенька, пусть сбудутся надежды,

Мечты твои, капризы и желанья.

Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,

Забудешь ты о разочарованьях.

***

Желаю, чтоб радости в дом приходили,

И деньги дорогу к тебе находили,

Душа чтоб твоя наполнялась теплом,

Глаза же светились лишь счастьем, добром.

Ты яркая личность во всём, Валентина.

Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.

Тебе мы желаем здоровья, удачи,

Цветов и улыбок, конечно, в придачу.

День ангела Валентины: поздравления в картинках

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

С Днем ангела Валентины

День ангела Валентины

С Днем ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

Именины Валентины

День ангела Валентины

Именины Валентины

Именины Валентины

День ангела Валентины

С днем ангела Валентины: видео

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