22 февраля по православному календарю все девочки и женщины по имени Валентина отмечают свой День ангела.
Как поздравить Валю с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.
День ангела Валентины
pixabay.com
Именины Валентины: стихи
В День ангела Валюше я желаю
Такой же совершенной оставаться.
И счастьем всю планету наполняя,
Как солнце, из-за тучек улыбаться.
Валюшенька, пусть сбудутся надежды,
Мечты твои, капризы и желанья.
Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,
Забудешь ты о разочарованьях.
***
Желаю, чтоб радости в дом приходили,
И деньги дорогу к тебе находили,
Душа чтоб твоя наполнялась теплом,
Глаза же светились лишь счастьем, добром.
Ты яркая личность во всём, Валентина.
Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.
Тебе мы желаем здоровья, удачи,
Цветов и улыбок, конечно, в придачу.
День ангела Валентины: поздравления в картинках
День ангела Валентины
День ангела Валентины
День ангела Валентины
День ангела Валентины
День ангела Валентины
С Днем ангела Валентины
День ангела Валентины
С Днем ангела Валентины
День ангела Валентины
День ангела Валентины
День ангела Валентины
День ангела Валентины
Именины Валентины
День ангела Валентины
Именины Валентины
Именины Валентины
День ангела Валентины
С днем ангела Валентины: видео
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