Главная Новости
22 февраля • обновлено в 06:04
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

День ангела Валентины: красивые стихи, открытки и видео с именинами

Читать материал на украинском

22 февраля по православному календарю все девочки и женщины по имени Валентина отмечают свой День ангела.

Как поздравить Валю с именинами: OBOZREVATEL публикует лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

День ангела Валентины

День ангела Валентины

pixabay.com

Новости
Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

Именины Валентины: стихи

В День ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

Валюшенька, пусть сбудутся надежды,

Мечты твои, капризы и желанья.

Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,

Забудешь ты о разочарованьях.

***

Желаю, чтоб радости в дом приходили,

И деньги дорогу к тебе находили,

Душа чтоб твоя наполнялась теплом,

Глаза же светились лишь счастьем, добром.

Ты яркая личность во всём, Валентина.

Так пусть же и жизнь будет яркой картиной.

Тебе мы желаем здоровья, удачи,

Цветов и улыбок, конечно, в придачу.

День ангела Валентины: поздравления в картинках

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

С Днем ангела Валентины

С Днем ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

С Днем ангела Валентины

С Днем ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

Именины Валентины

Именины Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

Именины Валентины

Именины Валентины

Именины Валентины

Именины Валентины

День ангела Валентины

День ангела Валентины

Новости
На них нельзя экономить: названо топ-5 вещей в женском гардеробе

С днем ангела Валентины: видео

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети набирает популярность новый тренд: девушки, которые хотят походить на модель Кендалл Дженнер, сбривают брови на камеру.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги