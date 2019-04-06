День ангела Петра: лучшие поздравления и открытки

6 апреля отмечают День ангела Петра. Это имя происходит от древнегреческого слова "Петрос", что означает "камень" или "скала".

Петр – добрый и надежный мужчина, наделенный повышенным чувством справедливости. На сегодняшний день это имя утратило огромную популярность, хоть и встречается на постоветском пространстве. OBOZREVATEL подобрал красивые поздравления.

Церковь в этот день чествует мученика Петра Казанского, который пострадал от рук татар из-за обращения в христианство. После покорения Казани, Петр ушел из дома и поселился у бояр. Он осознал превосходство христианства над мусульманством, благодаря чему был крещен. Но казанские татары схватили его и мучили до смерти, однако Петр так и не отказался от веры.

Поздравления Петра в стихах

Петр, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

* * *

Имя Петр — значит "камень"

Что тут можно говорить?

С именинами поздравим

Пожелаем честным быть,

Быть отважным, быть желанным,

Быть счастливым, мудрым быть,

В этот день не знать печали

Улыбаться и любить!

* * *

Поздравляю тебя, Петр,

Будь всегда активен, бодр,

Не имей дурных привычек,

В целом, поживай отлично.

Будь талантливым, спортивным,

Умным, смелым, позитивным,

В жизни всех вершин добейся,

И почаще, Петя, смейся!

Поздравления Петра в прозе

Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья.

* * *

Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

* * *

Я поздравляю тебя сегодня, мой друг, с прекрасным и светлым днем, с Днем ангела! Петя, желаю новых наград, много побед и большого счастья! Пусть любовь тебя несет на своих белых крыльях к твоей самой заветной мечте! Пусть она не кажется такой далекой и скорее сбудется!

СМС-поздравления

Петр, от души тебя поздравляем. Услышать поспеши, что желаем. Пусть в море бытия не будет непогоды. И, путь ты свой пройдя, забудешь все невзгоды.

* * *

Ах, почему так редко Ваше имя,

Все лучшее скрывается за ним.

И каждый может быть уверен,

Что на Петрах и держится весь мир.

Что Петром построено,

Годы не порушат.

Надежда и опора Вы нам,

С праздником, Петруша!

* * *

К целям двигаться не бойся,

Ни о чем не беспокойся,

И тебя покинет пусть

И печаль твоя, и грусть!

Петр, в этот праздник светлый

Пусть цветет на сердце лето!

Много счастья я желаю,

Чтобы жил, забот не зная!

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Чистый четверг будут отмечать 25 апреля. Это один из главных дней Страстной недели, которая будет перед Пасхой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!