День ангела Петра: лучшие поздравления и открытки

6 апреля отмечают День ангела Петра. Это имя происходит от древнегреческого слова "Петрос", что означает "камень" или "скала".
Петр – добрый и надежный мужчина, наделенный повышенным чувством справедливости. На сегодняшний день это имя утратило огромную популярность, хоть и встречается на постоветском пространстве. OBOZREVATEL подобрал красивые поздравления.
Церковь в этот день чествует мученика Петра Казанского, который пострадал от рук татар из-за обращения в христианство. После покорения Казани, Петр ушел из дома и поселился у бояр. Он осознал превосходство христианства над мусульманством, благодаря чему был крещен. Но казанские татары схватили его и мучили до смерти, однако Петр так и не отказался от веры.
Поздравления Петра в стихах
Петр, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
* * *
Имя Петр — значит "камень"
Что тут можно говорить?
С именинами поздравим
Пожелаем честным быть,
Быть отважным, быть желанным,
Быть счастливым, мудрым быть,
В этот день не знать печали
Улыбаться и любить!
* * *
Поздравляю тебя, Петр,
Будь всегда активен, бодр,
Не имей дурных привычек,
В целом, поживай отлично.
Будь талантливым, спортивным,
Умным, смелым, позитивным,
В жизни всех вершин добейся,
И почаще, Петя, смейся!
Поздравления Петра в прозе
Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья.
* * *
Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!
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Я поздравляю тебя сегодня, мой друг, с прекрасным и светлым днем, с Днем ангела! Петя, желаю новых наград, много побед и большого счастья! Пусть любовь тебя несет на своих белых крыльях к твоей самой заветной мечте! Пусть она не кажется такой далекой и скорее сбудется!
СМС-поздравления
Петр, от души тебя поздравляем. Услышать поспеши, что желаем. Пусть в море бытия не будет непогоды. И, путь ты свой пройдя, забудешь все невзгоды.
* * *
Ах, почему так редко Ваше имя,
Все лучшее скрывается за ним.
И каждый может быть уверен,
Что на Петрах и держится весь мир.
Что Петром построено,
Годы не порушат.
Надежда и опора Вы нам,
С праздником, Петруша!
* * *
К целям двигаться не бойся,
Ни о чем не беспокойся,
И тебя покинет пусть
И печаль твоя, и грусть!
Петр, в этот праздник светлый
Пусть цветет на сердце лето!
Много счастья я желаю,
Чтобы жил, забот не зная!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Чистый четверг будут отмечать 25 апреля. Это один из главных дней Страстной недели, которая будет перед Пасхой.
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