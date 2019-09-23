День ангела Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

В понедельник, 23 сентября, празднуется день ангела Петра и Павла в честь епископов Никейских.
Имя Петр от древнегреческого слова "Петрос" переводится, как "камень" или "скала". Павел с латинского языка – "небольшой". OBOZREVATEL собрал для читателей оригинальные поздравления и открытки для именинников.
День ангела Петра – поздравления в стихах
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Поздравляю тебя, Петр,
Будь всегда активен, бодр,
Не имей дурных привычек,
В целом, поживай отлично.
Будь талантливым, спортивным,
Умным, смелым, позитивным,
В жизни всех вершин добейся,
И почаще, Петя, смейся!
* * *
Я искренне желаю, Петя,
Тебе всех благ, любви, достатка,
Тебе пускай успехи светят,
Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!
Здоров будь, Петр, не хворай,
Осуществляй мечты, все цели!
Жизнь превращай в прекрасный рай,
Чтоб радостно глаза блестели!
День ангела Петра – поздравления в прозе
Дорогой Петр, от души поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе несказанного везения в жизни, прекрасных возможностей саморазвития и блестящих шансов на удачу, верной любви и истинного счастья, нереальных успехов и стабильного благосостояния.
* * *
Поздравляю с днем ангела, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!
День ангела Павла – поздравления в стихах
Сотни поздравлений,
Сотни пожеланий
Я тебе сегодня
Посвящаю, Павел.
Чтоб мечты сбывались,
Достигались цели,
Успеха добивался,
Чтоб ты в каждом деле.
Чтобы все проблемы
Были нипочем,
Рядом, чтоб друзей
Ты чувствовал плечо.
Жизнь твоя была,
Чтобы полной чашей,
Счастье через край лилось
В твоей жизни, Паша.
* * *
Пожелаю, чтоб корабль
Своей жизни ты возглавил,
Будь все время у штурвала
И стремись к победам, Павел.
Манит пусть в тумане остров
Радости, любви и счастья,
Обойти желаю рифы
Горя, злости и ненастий.
Пусть на берегу встречают
Те, кто сердцу только дорог.
Пусть работают исправно
В рубке все твои приборы.
Не пугают пускай волны,
Всплески пены, сила бурь.
Ты своей достигнешь цели,
Брови главное не хмурь.
День ангела Павла – поздравления в прозе
Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
* * *
Дорогой Павел, поздравляю с днем ангела и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.
День Петра и Павла 2019 – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца сентября в православном календаре отмечены несколько важных праздников. Ознакомиться со списком можно по ссылке.
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