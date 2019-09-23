День ангела Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

В понедельник, 23 сентября, празднуется день ангела Петра и Павла в честь епископов Никейских.

Имя Петр от древнегреческого слова "Петрос" переводится, как "камень" или "скала". Павел с латинского языка – "небольшой". OBOZREVATEL собрал для читателей оригинальные поздравления и открытки для именинников.

День ангела Петра – поздравления в стихах

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Поздравляю тебя, Петр,

Будь всегда активен, бодр,

Не имей дурных привычек,

В целом, поживай отлично.

Будь талантливым, спортивным,

Умным, смелым, позитивным,

В жизни всех вершин добейся,

И почаще, Петя, смейся!

* * *

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

День ангела Петра – поздравления в прозе

Дорогой Петр, от души поздравляю тебя с днем ангела. Желаю тебе несказанного везения в жизни, прекрасных возможностей саморазвития и блестящих шансов на удачу, верной любви и истинного счастья, нереальных успехов и стабильного благосостояния.

* * *

Поздравляю с днем ангела, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

День ангела Павла – поздравления в стихах

Сотни поздравлений,

Сотни пожеланий

Я тебе сегодня

Посвящаю, Павел.

Чтоб мечты сбывались,

Достигались цели,

Успеха добивался,

Чтоб ты в каждом деле.

Чтобы все проблемы

Были нипочем,

Рядом, чтоб друзей

Ты чувствовал плечо.

Жизнь твоя была,

Чтобы полной чашей,

Счастье через край лилось

В твоей жизни, Паша.

* * *

Пожелаю, чтоб корабль

Своей жизни ты возглавил,

Будь все время у штурвала

И стремись к победам, Павел.

Манит пусть в тумане остров

Радости, любви и счастья,

Обойти желаю рифы

Горя, злости и ненастий.

Пусть на берегу встречают

Те, кто сердцу только дорог.

Пусть работают исправно

В рубке все твои приборы.

Не пугают пускай волны,

Всплески пены, сила бурь.

Ты своей достигнешь цели,

Брови главное не хмурь.

День ангела Павла – поздравления в прозе

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

* * *

Дорогой Павел, поздравляю с днем ангела и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

День Петра и Павла 2019 – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца сентября в православном календаре отмечены несколько важных праздников. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

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