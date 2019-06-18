День ангела Петра и Игоря: как поздравить именинников

18 июня отмечают день ангела Петра и Игоря. Петр в переводе с древнегреческого означает "скала", "камень".

Игорь относится к первым заимствованиям имен в древнерусском языке, употреблялось знатью. Существует несколько теорий происхождения: от скандинавского Ingvarr – "Хранимый Фрейром" (бог плодородия), и кельтское происхождение. OBOZREVATEL предлагает читателю яркие поздравления с днем ангела Петра и Игоря.

День ангела Петра – поздравление в стихах

Поздравления, Петя, ты прими от нас,

Не найти на свете нам добрее глаз.

Добрая душа, сердце золотое

И беда чужая не дает покоя.

Ты людей не делишь

На плохих, хороших,

И в беде любому

Ты всегда поможешь.

Тебе, Петр, желаю

В жизни не меняться,

Добрым и надежным

Навсегда остаться.

Пусть года проходят,

Мчаться круг за кругом,

Я судьбу благодарю

За такого друга.

День ангела Петра – поздравление в прозе

Поздравляю с днем ангела, Петр! Желаю верного пути, надежных друзей. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

День ангела Игоря – поздравление в стихах

Игорь, будь счастливей всех,

Для того есть сто причин!

Ждет тебя во всем успех,

Будь лишь номером "один"!

Каждый день, и в зной, и в стужу

Пусть удача будет рядом!

Наполняй все время душу

Положительным зарядом!

Только преданных друзей

И любви желаю вечной!

Будь здоров и не болей!

Пусть все будет безупречно!

День ангела Игоря – поздравления в прозе

Поздравляю, Игорь, с именинами тебя! Пусть удача сопутствует на нелегком жизненном пути, а в твой дом приходят только любовь, дружба и счастье. Пусть небесный хранитель укроет крылом от всех невзгод и горестей, а его молитва будет услышана на небесах. С Днем Ангела!

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня после светлого праздника Троицы отмечали День Святого Духа. Как поздравить с этой датой, читайте в нашем материале по ссылке.

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