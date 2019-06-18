День ангела Петра и Игоря: как поздравить именинников

18 июня отмечают день ангела Петра и Игоря. Петр в переводе с древнегреческого означает "скала", "камень".
Игорь относится к первым заимствованиям имен в древнерусском языке, употреблялось знатью. Существует несколько теорий происхождения: от скандинавского Ingvarr – "Хранимый Фрейром" (бог плодородия), и кельтское происхождение. OBOZREVATEL предлагает читателю яркие поздравления с днем ангела Петра и Игоря.
День ангела Петра – поздравление в стихах
Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.
Ты людей не делишь
На плохих, хороших,
И в беде любому
Ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю
В жизни не меняться,
Добрым и надежным
Навсегда остаться.
Пусть года проходят,
Мчаться круг за кругом,
Я судьбу благодарю
За такого друга.
День ангела Петра – поздравление в прозе
Поздравляю с днем ангела, Петр! Желаю верного пути, надежных друзей. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!
День ангела Игоря – поздравление в стихах
Игорь, будь счастливей всех,
Для того есть сто причин!
Ждет тебя во всем успех,
Будь лишь номером "один"!
Каждый день, и в зной, и в стужу
Пусть удача будет рядом!
Наполняй все время душу
Положительным зарядом!
Только преданных друзей
И любви желаю вечной!
Будь здоров и не болей!
Пусть все будет безупречно!
День ангела Игоря – поздравления в прозе
Поздравляю, Игорь, с именинами тебя! Пусть удача сопутствует на нелегком жизненном пути, а в твой дом приходят только любовь, дружба и счастье. Пусть небесный хранитель укроет крылом от всех невзгод и горестей, а его молитва будет услышана на небесах. С Днем Ангела!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня после светлого праздника Троицы отмечали День Святого Духа. Как поздравить с этой датой, читайте в нашем материале по ссылке.
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