День ангела Ольги: оригинальные открытки и поздравления

24 июля празднуют день ангела Ольги. Это имя в переводе с древнееврейского означает "святая".

OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками для именинниц.

Рамблер

Поздравления в стихах

В день святой княгини Ольги

Отмечают именины,

Девушек прекрасных сколько!

Только Оли — несравнимы.

Вот и я спешу поздравить

С днем прекрасным, с днем чудесным,

Для тебя из слов составил

Я стихи, увы, не песню.

Посвятив тебе сердечно

Строки теплые, живые.

Пусть все будет безупречно,

Как глаза твои большие.

Быть всегда такой же стройной,

Чтоб улыбкой ты сияла,

Чтобы жизнь была достойной,

Чтоб как мотылек порхала.

Чтоб легко тебе давались

Все дела и жизни сладкой,

Чтоб прекрасным наслаждалась.

И чтоб было все в порядке.

В день княгини Ольги Святой

Пусть вершатся дела благородные,

Отдохните сегодня душой,

Мысли прочь прогнав сумасбродные!

Всем желаю чистейшего сердца,

Только добрых поступков и планов,

Приоткрыть вдохновения дверцу,

Избежать коварных капканов!

Хочу в день Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть всех добрей, мудрей и краше,

И всем дарить улыбку вашу!

Пусть ангел оградит от туч,

И каждый день пусть солнца луч

С небес вам дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!

Сердечно поздравляю с Днем Ольги и от души желаю доброго возмездия за все земные и усердные труды, светлого блага жизни и целеустремлённости к своим мечтам. Пусть близкие и друзья всегда будут рядом, Оленька, пусть с каждым днем к тебе приходит радость, вдохновение и счастье.

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля православная церковь отметила праздник Казанской иконы Божьей Матери. В этот день принято молиться за здоровье близких и мир, а нельзя было выполнять тяжелую работу.

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