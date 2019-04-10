|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Праздники

День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки

518Читать материал на украинском

Сегодня, 10 апреля отмечают День ангела Николая. Это имя произошло от древнегреческого имени Николаос. Во Франции оно звучит, как Никола, в Венгрии — Миклош, в Германии — Клаус, в Скандинавии — Нильс.

Имя Николай означает "победитель народов". OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки
Новости
"Сексуальная мамочка": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

Поздравления в стихах Николаю

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Добрым будь, цени друзей

И не кашляй, не болей.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки

Дорогой наш Николай,

В этот день веселый

Поздравленья принимай,

Пожеланий горы.

Покорятся пусть тебе

Разные вершины,

Пусть дорога по судьбе

Будет ровной, длинной.

Ждет давно тебя успех,

Заждалась удача.

Пусть на жизненном пути

Тебя встретит счастье.

День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки

Поздравления в прозе Николаю

Дорогого Коленьку поздравляю, большого счастья, крепкого здоровья и необыкновенного чуда в жизни желаю. Пусть ступени жизни будут легки, пусть удачно завершается любое дело, пусть любимые люди будут всегда рядом, пусть будет много поводов для радости и веселья.

День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки

СМС-поздравления Николаю

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки

Коля, пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

Открытки Николаю

День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки
День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки
День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения