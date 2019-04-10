День ангела Николая: оригинальные поздравления и открытки

Сегодня, 10 апреля отмечают День ангела Николая. Это имя произошло от древнегреческого имени Николаос. Во Франции оно звучит, как Никола, в Венгрии — Миклош, в Германии — Клаус, в Скандинавии — Нильс.

Имя Николай означает "победитель народов". OBOZREVATEL предлагает читателю оригинальные поздравления с именинами.

Поздравления в стихах Николаю

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Добрым будь, цени друзей

И не кашляй, не болей.

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Дорогой наш Николай,

В этот день веселый

Поздравленья принимай,

Пожеланий горы.

Покорятся пусть тебе

Разные вершины,

Пусть дорога по судьбе

Будет ровной, длинной.

Ждет давно тебя успех,

Заждалась удача.

Пусть на жизненном пути

Тебя встретит счастье.

Поздравления в прозе Николаю

Дорогого Коленьку поздравляю, большого счастья, крепкого здоровья и необыкновенного чуда в жизни желаю. Пусть ступени жизни будут легки, пусть удачно завершается любое дело, пусть любимые люди будут всегда рядом, пусть будет много поводов для радости и веселья.

СМС-поздравления Николаю

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

Коля, пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

Открытки Николаю

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

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