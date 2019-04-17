День ангела Марии и Георгия: лучшие поздравления

17 апреля отмечают День ангела Марии и Георгия. Имя Мария с древнееврейского означает "любимая", а Георгий с древнегреческого – "земледелец".
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со значением имен, а также с поздравлениями и открытками для именинников. Мария – добрая, отзывчивая, уравновешенная, ответственная и творческая личность. Она всегда готова помочь. Георгий – внимательный, добрый и старательный. Он общительный и веселый в кругу близких.
Поздравления в стихах для Марии
Машенька, Мария,
Нежно поздравляю
И любви желаю
Чистой и большой.
Чтобы жизнь любила,
Чтоб не унывала,
Мир чтоб восхищался
Лишь тобой одной.
Милая и добрая,
Ласковая, нежная,
Всем вокруг ты щедро
Раздаешь добро.
В жизни тебе счастья
И тепла безбрежного,
Чтобы шла по жизни ты
Просто и легко.
* * *
Мария, будь всегда светла,
Будь молода и весела,
Будь самой лучшей на планете,
Будь самой доброй ты всегда.
Желаю тебе много счастья,
Удачи, денег и любви.
Желаю быть всегда прекрасной,
Желаю много доброты.
Пускай сбываются скорее
Все твои смелые мечты,
Пусть трудности любые смело
Преодолеешь просто ты.
Поздравления в стихах для Георгия
Георгий! Жора, Жорж и Гога!
Наш именинник-господин!
Имен ты так имеешь много,
Под ними всеми – ты один:
Такой хороший, сексапильный
Старательный и удалой,
Веселый, стройный, умный, сильный
И бесконечно молодой!
Желаем взять свою удачу,
А в путь большой собравшись вновь,
К удаче солнечной в придачу –
Надежду, веру и любовь!
* * *
Мой Жорик, для тебя приходит
Чудесный праздник именин.
Судьбы тебе презент готовит
И может, даже, не один.
Тебе же, милый, я желаю
Во всем успеха достигать.
Встречать рассветы, улыбаясь,
И лучшее от жизни брать.
Поздравления для Марии в прозе
Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать сюрпризов и приятных неожиданностей, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.
* * *
Милая Маша, с тобой всегда весело и на душе становится легко! Оставайся таким светлым, добрым и интересным человеком, к которому всегда хочется тянуться! Желаю жить — не тужить и преуспевать во всем!
Поздравления для Георгия в прозе
Поздравляю, Георгий. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.
* * *
Поздравляю тебя, Георгий. Пусть на жизненном пути будут успех и процветание, пусть тебе в любой ситуации удается оставаться верным себе, гордым, справедливым, честным и искренним. От всей души желаю здоровья, достатка, удачи и взаимной любви!
СМС-поздравления для Марии
Пусть под крыльями своими
Марию ангел бережет,
И дарит лишь приятные мгновения,
Судьбу хорошую скорей пошлет!
* * *
Маша любит приключенья,
И без дела не сидит,
Нет в душе ее сомнений,
Все в ее руках кипит!
Дарим Маше пожеланья
Счастья, смеха, теплоты,
Радости и процветанья,
Пусть в душе цветут цветы!
СМС-поздравления для Георгия
Тебя, Георгий, поздравляю,
В день ангела тебе желаю,
Чтоб счастье в жизни поселилось,
Мечта твоя тебе явилась.
Пусть все хорошее придет,
Удача постоянно ждет.
Пусть не придет к тебе беда,
И будет счастье навсегда!
* * *
Я всей душой желаю счастья,
Хочу здоровья пожелать,
Любви большой и настоящей
Тебе, Георгий, отыскать!
Красивые открытки для Марии и Георгия
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля почитают память Святого Иосифа Песнописца и празднуют свой день рождения Виктория Бэкхем и Руни Мара.
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