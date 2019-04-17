День ангела Марии и Георгия: лучшие поздравления

17 апреля отмечают День ангела Марии и Георгия. Имя Мария с древнееврейского означает "любимая", а Георгий с древнегреческого – "земледелец".

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со значением имен, а также с поздравлениями и открытками для именинников. Мария – добрая, отзывчивая, уравновешенная, ответственная и творческая личность. Она всегда готова помочь. Георгий – внимательный, добрый и старательный. Он общительный и веселый в кругу близких.

Поздравления в стихах для Марии

Машенька, Мария,

Нежно поздравляю

И любви желаю

Чистой и большой.

Чтобы жизнь любила,

Чтоб не унывала,

Мир чтоб восхищался

Лишь тобой одной.

Милая и добрая,

Ласковая, нежная,

Всем вокруг ты щедро

Раздаешь добро.

В жизни тебе счастья

И тепла безбрежного,

Чтобы шла по жизни ты

Просто и легко.

* * *

Мария, будь всегда светла,

Будь молода и весела,

Будь самой лучшей на планете,

Будь самой доброй ты всегда.

Желаю тебе много счастья,

Удачи, денег и любви.

Желаю быть всегда прекрасной,

Желаю много доброты.

Пускай сбываются скорее

Все твои смелые мечты,

Пусть трудности любые смело

Преодолеешь просто ты.

Поздравления в стихах для Георгия

Георгий! Жора, Жорж и Гога!

Наш именинник-господин!

Имен ты так имеешь много,

Под ними всеми – ты один:

Такой хороший, сексапильный

Старательный и удалой,

Веселый, стройный, умный, сильный

И бесконечно молодой!

Желаем взять свою удачу,

А в путь большой собравшись вновь,

К удаче солнечной в придачу –

Надежду, веру и любовь!

* * *

Мой Жорик, для тебя приходит

Чудесный праздник именин.

Судьбы тебе презент готовит

И может, даже, не один.

Тебе же, милый, я желаю

Во всем успеха достигать.

Встречать рассветы, улыбаясь,

И лучшее от жизни брать.

Поздравления для Марии в прозе

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать сюрпризов и приятных неожиданностей, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

* * *

Милая Маша, с тобой всегда весело и на душе становится легко! Оставайся таким светлым, добрым и интересным человеком, к которому всегда хочется тянуться! Желаю жить — не тужить и преуспевать во всем!

Поздравления для Георгия в прозе

Поздравляю, Георгий. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.

* * *

Поздравляю тебя, Георгий. Пусть на жизненном пути будут успех и процветание, пусть тебе в любой ситуации удается оставаться верным себе, гордым, справедливым, честным и искренним. От всей души желаю здоровья, достатка, удачи и взаимной любви!

СМС-поздравления для Марии

Пусть под крыльями своими

Марию ангел бережет,

И дарит лишь приятные мгновения,

Судьбу хорошую скорей пошлет!

* * *

Маша любит приключенья,

И без дела не сидит,

Нет в душе ее сомнений,

Все в ее руках кипит!

Дарим Маше пожеланья

Счастья, смеха, теплоты,

Радости и процветанья,

Пусть в душе цветут цветы!

СМС-поздравления для Георгия

Тебя, Георгий, поздравляю,

В день ангела тебе желаю,

Чтоб счастье в жизни поселилось,

Мечта твоя тебе явилась.

Пусть все хорошее придет,

Удача постоянно ждет.

Пусть не придет к тебе беда,

И будет счастье навсегда!

* * *

Я всей душой желаю счастья,

Хочу здоровья пожелать,

Любви большой и настоящей

Тебе, Георгий, отыскать!

Красивые открытки для Марии и Георгия

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля почитают память Святого Иосифа Песнописца и празднуют свой день рождения Виктория Бэкхем и Руни Мара.

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